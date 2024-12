- Másfél millió menekült indulhat útnak az újra fellángoló szíriai polgárháború miatt

ENSZ;menekültek;Szíria;polgárháború;

2024-12-06 16:26:00 CET

Akár 1,5 millió ember is kénytelen lehet elmenekülni a fokozódó harcok elől Szíriában – mondta pénteken az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) egyik magas rangú tisztségviselője, miközben a lázadók tovább folytatják a kormányerők elleni offenzívájukat.

Az Élelmezési Világprogram (WFP) vészhelyzeti koordinációért, stratégiai elemzésért és humanitárius diplomáciáért felelős igazgatója arról beszélt egy pénteki, genfi sajtótájékoztatón – írja a Reuters –, hogy a november végén kirobbant erőszakhullám miatt már 280 ezer ember kényszerült elhagynia otthonát és ha a helyzet a továbbiakban is így alakul, akkor ez a szám elérheti a másfél milliót is. Samer AbdelJaber hozzátette, a szíriai helyzet már az eszkaláció előtt sem volt könnyű, így most egy, már meglévő válságra rakódik rá egy újabb.

November 27-én a szíriai ellenzéki erők, élükön a Tahrir al-Sam (HTS) csoporttal, váratlan offenzívát indítottak a kormányerők ellen. Ennek során több stratégiai jelentőségű települést foglaltak el, köztük Urm Al-Sughra és Anjara városokat, valamint a régió legnagyobb kormányzati katonai létesítményét, a 46-os bázist. Az előretörés során az ellenzéki erők Aleppó városának jelentős részét is ellenőrzésük alá vonták, ami a polgárháború kezdete óta a legjelentősebb győzelmüknek számít. A szíriai kormányerők orosz és iráni támogatói légicsapásokkal válaszoltak az előrenyomulásra.