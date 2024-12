- Orbán Viktor kitüntette Mister Oroszországot

Vlagyimir Putyin;Orbán-Putyin;Klaus Mangold;

2024-12-06 20:08:00 CET

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést Klaus Mangoldnak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A közlemény szerint a Mangold Consulting GmbH tulajdonos-ügyvezetője, a DaimlerChrysler AG egykori elnöke a kitüntetést a magyar-német gazdasági kapcsolatok erősítése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át.

Elemzők a lépést Orbán Viktor újabb Putyin-párti gesztusaként értékelik. Az általában háttérben tevékenykedő, 81 éves, német lobbista ugyanis kormánykörökben jóval több mint az ellentmondásos magyar-német viszony egyengetője. Orbán Viktor és Klaus Mangold 2012-ben tárgyalt először hivatalosan, amikor „áttekintették a magyar-német és a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat, különös tekintettel az energetikai és finanszírozási kérdésekre”. Az akkori kormányközlemény a miniszterelnök tárgyalópartnerét többek között a Rothschild befektetési bank német társelnökeként és a Gerhard Schröder német exkancellár alapította „Keleti Vitafórum” tagjaként mutatta be.

A német sajtó által csak „Mr. Oroszországként” emlegetett Klaus Mangold hírek szerint három évtizede személyes kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal, akit röviddel azután ismert meg, hogy az akkor KGB-kötelékben dolgozó orosz elnököt 1990-ben hazarendelték Drezdából, de ma már Gerhard Schröder is orosz kijáróemberként ismert. Hírek szerint Klaus Mangold hozta tető alá azt a magyar miniszterelnök és az orosz Roszatom akkori vezére közötti, 2013. augusztusi, titkos találkozót is, ahol voltaképp eldőlt, hogy az ígéretektől eltérően a magyar kormány pályázat nélkül az orosz államra bízza a paksi atomerőmű több ezermilliárdos bővítését. 2015-ben a Rothschild-bankház állította ki a beruházás megtérülését vitatott eljárással alátámasztó, az Orbán-kabinet által máig hivatkozott tanulmányt is. 2016-ban Mangold magánrepülőjén érkezett Magyarországra a német Günther Oettinger, az Európai Bizottság egykori energiaügyi biztosa, egy évre rá pedig az EU is hozzájárult a nukleáris beruházáshoz. Az elmúlt évtized adatigénylései nyomán számos, magyar állami szereplők és a Mangold Consulting közötti, tanácsadási megbízás került napvilágra, melyek összértéke közelíti a tízmilliárd forintot. Klaus Mangold neve több egyéb korrupciógyanús ügy kapcsán is felmerült.