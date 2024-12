- Túlórában darálják le a szavazásokat, két hetet ráhúznak a magyar parlamenti képviselők

Országgyűlés;alkotmánymódosítás;szavazás;túlóra;őszi ülésszak;2024;

2024-12-07 14:18:00 CET

Noha az eredeti tervek szerint a héten véget ért volna a parlament őszi ülésszaka, a képviselőknek még két hetet rá kell húzniuk: a költségvetést az elmúlt időszakban rendre már nyárra elfogadta a kétharmados kormánypárti többség, az idén azonban a nemzetközi helyzetre, elsősorban az amerikai elnökválasztásra hivatkozva az őszre csúsztatta a Tisztelt Ház. Ráadásul az ülésszak valamivel később kezdődött a szokásosnál, így a képviselők végül is nem tudták tartani az eredeti tervet, ezért a karácsony előtti héten három plusznapot, december 16-17-ét, azaz hétfőt és keddet, valamint 20-át, azaz pénteket hozzácsapták az őszi ülésszakhoz.

A költségvetés mellett még megannyi, összesen 30 törvény, jogszabály-módosítás és határozat elfogadása vár a képviselőkre a 20-i zárószavazásokon, melyek előtt a jövő héten a bizottságok tárgyalják majd az eléjük kerülő javaslatokat. A büdzsé mellett kiemelt figyelmet érdemel majd a választási törvény tervezett módosítása, mely alapján átrajzolnák és csökkentenék a fővárosi választókerületek számát, Pest megyében pedig két újat hoznának létre, de ha érkezik módosító javaslat, akár a listás bejutási küszöb változtatásáról is voksolhatnak majd. (Elemzők felvetették a körzetátrajzolások után, hogy ezzel is trükközhet majd a kormánypárt).

Tizennegyedszerre módosulhat az elvileg gránitba vésett, 2011-ben elfogadott alaptörvény is, ezúttal az Orbán-kormány azt írná át, hogy a jövőben a legfőbb ügyészt ne kizárólag az ügyészek közül választhassa az Országgyűlés, ami utalhat arra is, hogy mandátumának 2028-as lejárta előtt távozhat Polt Péter legfőbb ügyész, a helyére megbízható pártembert állítana majd a hatalom. Emellett döntenek a képviselők a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról, lesz szavazás a digitális állammal és az okmányok digitalizációjával összefüggő egyes törvényekről, módosulhatnak egyes közlekedési törvények – azaz a KRESZ –, s a képviselők elé kerül az internetes agresszió visszaszorításáról szóló javaslat is, mely szerint szabadságvesztéssel sújtanák az agresszív kommentelést.