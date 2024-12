- Pizza Me: Minőség és Szenvedély Minden Szeletben

pizza;minőség;szenvedély;

2024-12-09 10:10:00 CET

A titok a gondos tervezés és a prémium alapanyagok használatában rejlik. Az összetevők közvetlenül olasz termelőktől érkeznek, és a budapesti központban készülnek elő, biztosítva, hogy minden üzletben ugyanazt a színvonalat élvezhessük. A dolgozók folyamatos képzése – többhetes tréningek az úgynevezett Pizza Me Akadémián – szintén hozzájárul ahhoz, hogy a vendégeket mindenhol ugyanolyan figyelemmel és szakértelemmel szolgálják ki.

A késő éjszakai nyitvatartás, a vendégvisszajelzések feldolgozása és a havonta új különleges “monthly special" pizzával frissülő kínálat szerves részei annak a filozófiának, amely a Pizza Me-t Magyarország egyik legkedveltebb pizzaszeletezőjévé tette. A rendszeresen változó, kreatív ízek közül a legnépszerűbbek bekerülnek az állandó választékba, így a kínálat mindig friss és izgalmas marad.

A Pizza Me filozófiája nem állt meg az országhatároknál. Pozsonyban már két üzletük is működik, és további terjeszkedést terveznek Európa más országaiban. Az új helyszínek megnyitásánál a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodás mellett is megtartják azt a gondosságot, amely már itthon is bizonyított.

A Pizza Me több mint egy szeletbár: olyan hely, ahol a szenvedély, a minőség és az elkötelezettség minden falatban érezhető. Akár a gyors ebédedet tervezed, akár egy éjszakai falatra vágysz, biztos lehetsz benne, hogy a Pizza Me mindig azt nyújtja, amit ígér – egy helyet, ahol mindig jó enni.