- Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a rendőrt, aki májusban Kalocsán vegzálta a Telex újságíróit

hivatali visszaélés;újságírók;gyanúsítás;Polt Péter;rendőri túlkapás;Kalocsa;Hadházy Ákos;Telex;

2024-12-07 15:19:00 CET

Egy személlyel szemben közölte bűncselekmény megalapozott gyanúját a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség abban a büntetőeljárásban, amely Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2024. május 23-ai kalocsai fórumán történtek nyomán indult hivatali visszaélés bűntette miatt; az eljárás jelenleg vizsgálati szakban folyamatban van – derült ki Polt Péter szombati válaszából, amelyet a legfőbb ügyész Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő november 24-én elküldött kérdésére adott. Az újságíróit ért vegzálás miatt a lap tett feljelentést.

Az ügyészségi portálon közzétett levélváltásból aerra is fény derült, hogy a feljelentést a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tették, de „hatásköri okból” tették át a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségre. A rendőr, aki feltehetően a videófelvételt készítésére készülő újságíró készülékére mutatva közölte – helytelen magyarsággal –, hogy a kamera gyári számát le kell ellenőrizni, „hogy nem-e lopott”, szabdlábon védekezhet, ugyanis a legfőbb ügyész szerint kényszerintézkedés alkalmazásáranem került sor.

A gyanúsított nevét Polt Péter nem közölte, de Hadházy Ákos felsorolta, hogy hárman voltak az intézkedő rendőrök: Szegő Tamás rendőr százados, Ferencz Tamás rendőr zászlós és Tóth Miklós rendőr zászlós. A több mint fél éve történtekről lapunk is beszámolt. Szijjártó Péter Kalocsán, a helyi színházban tartott fórumot. A rendezvényről a Telex munkatársai is tudósítani akartak, ám a helyszínen kiderült, hogy nem sajtónyilvános az esemény. Egészen pontosan csak a „meghívott” média vehet részt az eseményen. Ekkor a riporter jelezte, hogy szeretne beszélni azzal, aki ezt a döntést meghozta. A biztonsági szolgálat egy kurta, ám annál határozottabb nemmel felelt. Amikor az újságíró vissza kérdezett, hogy miért nem, arra is csak annyi választ kapott, hogy nincs rá magyarázat.

A portál stábja így a parkolóban várt Szijjártó Péterre, de a rendőrség műveleti területté nyilvánította pont azt a pár métert, ahol a miniszter az autójához sétált. Eközben kezdték igazoltatni kezdték a riportereket, és hangzott el az idézett mondat. Az ügyben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közleményben tudatta, hogy jogot sértettek a rendőrök, amikor a kalocsai nyilvános fórumra nem engedték be a Telex újságíróit, és Pintér Sándor belülgyminisztertől kértek vizsgálatot.