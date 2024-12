- Fölényes győzelem a vége

női kézilabda;

2024-12-08 19:33:00 CET

56-60. perc: Simon kapott kétperces kiállítást a hatoson belüli szabálytalanságért, a hétméterest Seraficeanu belőtte (32-26). Füzi-Tóvízi betörésből lőtt a kapuba (33-26), Bazaliu válaszolt az 57. percben (33-27). Faluvégi vette be a kaput (34-27), Ostase szerzett pattintós gólt két és fél perccel a vége előtt (34-28). Golovin kért időt és arról beszélt, hogyan kell követni a védőknek a pozíciójukat váltó román játékosokat. A magyarok behozhatatlan előnnyel vezetnek. Márton talált be a kapuba, de nem adták meg a játékvezetők, mert rálépett a vonalra. Győri-Lukács talált be másfél perccel a vége előtt (35-28), amire rögtön jött a válasz a vendégektől. Lupeit állították ki az utolsó percben, a szabálytalanságáért megítélt büntetőt Klujber értékesítette (36-29). Időt kértek a románok 40 másodperccel a befejezés előtt. Márton szerzett még egy gólt (37-29). Az első 20 perc szoros csatát hozott, utána fokozatosan húzott el a magyar válogatott és magabiztos győzelmet aratott, ezzel eldőlt, hogy bejutott az elődöntőbe. A középdöntő záró körében a franciák elleni keddi meccsen dől el, hogy az első vagy a második helyen jut tovább Golovin Vlagyimir együttese. Az elődöntőt Bécsben rendezik.