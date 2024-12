- Hadházy Ákos szerint egy fideszes képviselőhöz kötődő cégtől veszi a nyugdíjasoknak szánt élelmiszercsomagot a szekszárdi önkormányzat

nyugdíjasok;Szekszárd;élelmiszercsomag;Hadházy Ákos;

2024-12-09 10:22:00 CET

Horváth István szekszárdi fideszes országgyűlési képviselő családi cégétől vesz 4200 élelmiszercsomagot a város nyugdíjasainak a szekszárdi fideszes önkormányzat – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő szerint a Horváth István felesége nevén (a 24.hu cikke alapján viszont korábban a felesége, azóta az édesanyja nevén) levő bikácsi cég huszonegy milliós megbízást nyert el a karácsonyi csomagosztásra.

„Csomagonként 5000 forintért ad cukrot, lisztet, olajat, kekszet, 300 gramm szaloncukrot, kis kávét és teát és egy szelet csokit. A csomag tartalmát elnézve bármikor meg lehetne venni ugyanezt a polcról is, akár kicsit olcsóbban is. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi árréssel Horváth István és társai 3-4 milliót keresnek a szekszárdi nyugdíjasokon” – hangsúlyozza Hadházy Ákos, aki hozzáteszi, a cégét meghívásos pályázaton „választották ki”, és a „verseny” más tekintetben is furcsa volt:

nem adott árukra kértek ajánlatot, hanem az 5000 forintos összeget adták meg és kérdezték, hogy mi fér bele.

„Az érkezett ajánlatok így természetesen összehasonlíthatatlanok, hiszen simán lehet, hogy a másik kamuajánlatban ugyan kevesebb, de jobb minőségű áru szerepelne (bár Horváth István eddigi pályafutását és Berlinger Attila polgármester szervilizmusát ismerve nyilván nem kellett valódi versenytől tartani)” – állapítja meg bejegyzésében az ellenzéki képviselő.