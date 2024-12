- Csak jobb jöhet

Szíria;Bassár el-Aszad;Szíriai polgárháború;szíriai menekültek;iszlamista támadás;

2024-12-10 06:00:00 CET

Különös fintora a sorsnak: két nappal azután, hogy miniszterelnökünk a Kossuth Rádióban elmondta, mennyire megerősödött Oroszország az Ukrajna elleni háború során, összeomlott a Moszkva által támogatott szíriai rezsim. Maguk az iszlamista lázadók is meglepődtek azon, milyen viharos gyorsasággal buktatták meg Bassár el-Aszadot. A damaszkuszi történések azért is fájdalmasak Oroszország számára, mert eddig azzal áltathatták a világot, hogy a háború meg sem kottyant az orosz gazdaságnak, s a Kreml Európában is tovább növeli befolyását. Ami azonban Szíriában történt, az Moszkva meggyengülésének egyértelmű jele. Egy-két légicsapáson kívül az oroszok semmit sem tudtak tenni a lázadók előrenyomulásának megakadályozásáért. S az, ami történt, reménység lehet a grúziai tüntetők számára is: meg lehet dönteni egy olyan vezetést is, amely mögött Putyin rezsimje áll.

Semmiképp sem állítanánk, hogy Szíriára csodálatos évek várnak, de nem kell könnyeket hullajtani az Aszad-rezsimért. Sok vér tapad a zsarnok kezéhez, még közel-keleti mércével mérve is, és birodalmát a külföldi támogatás mellett az emberi jogok tömeges megsértése tartotta fenn. Aszad viseli a fő felelősséget a polgárháborúért, mert erőszakkal elnyomta a 2011 -ben, az "arab tavasz" részeként kirobbant békés tüntetéseket. Az ebből eredő konfliktus, amelynek emberek százezrei estek áldozatul, nemcsak Szíriát indította el a pusztulás útján, hanem drámai következményekkel járt a szomszédos országokra és Európára nézve is: proxy háborúk, terrorizmus és menekülthullám követte. Az arab világban 2010 után kitört felkelések közül a szíriai polgárháború volt a legpusztítóbb.

Kétségtelen, hogy a szíriai lázadókat irányító Abu Mohammed al-Dzsolani mérsékeltebbnek, nyitottabbnak mutatkozott, mint más iszlamista csoportok vezetői. De valószínűtlen, hogy az ország nyugati jellegű liberális-demokráciává válna. Szíria a helyi befolyási övezetek mozaikja marad, különféle nemzetiségekkel. A sokat szenvedett szíriaiak nagy része azonban most úgy gondolja: történjék bármi, az csak jobb lehet Aszad rezsimjénél.