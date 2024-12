- Kultúrára nincs pénz, megszűnt az ingyenes vasárnapi múzeumlátogatás Berlinben

Németország;megszorítás;múzeum;

Három és fél év után, december elején véget ért az a berlini gyakorlat, amely szerint minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogathatók a német főváros múzeumai. A projektben összesen nyolcvan intézmény vett részt. Rendkívül sikeres vállalkozásról van szó, hiszen összesen 2,2 millióan használták ki a lehetőséget, és mintegy ötezer rendezvényt tartottak az ingyenes, úgynevezett múzeumvasárnapok alkalmából. Ezek a különleges napok a berlini kulturális naptár szerves részévé váltak.

A múzeumvasárnap a berlini tartományi kormányzat és a Kulturprojekte Berlin közös vállalkozása volt, ez utóbbi a projekt általános kommunikációjáért és szervezéséért volt felelős. Mivel azonban a kulturális intézmények a költségvetési nehézségek miatt kevesebb támogatásban részesülnek, a múzeumok ingyenes látogatásának a lehetősége megszűnt.

Bár voltak kísérletek arra, hogy a programot valamilyen formában folytassák, például kéthavonta vagy negyedévente tegyék lehetővé az ingyenességet, végül minden próbálkozás kudarcba fulladt, mivel a berlini kormánykoalíció a program folytatása ellen döntött.

Az eltelt évek alatt az érdeklődők összesen 42 alkalommal látogathatták a múzeumokat ingyenesen. Számos kiállítást kereshettek fel, s nemcsak a közpénzből finanszírozott tárlatokat, hanem a magánmúzeumok programjait is megtekinthették egyebek mellett a művészet, a történelem, a természet- és technikatudomány témaköreiben. Kísérőprogramokat, tárlatvezetéseket és különféle rendezvényeket is szerveztek. Legutóbb például több mint 70 ezren éltek a lehetőséggel. Azért is kellemetlen a kultúrát kedvelők számára a berlini kormányzat döntése, mert évről évre egyre népszerűbbek voltak a múzeumvasárnapok. Az idén például jóval több érdeklődőt vonzottak, mint az előző esztendőben: az intézmények mintegy 35 százalékos növekedést könyveltek el a látogatottságot illetően. Az ingyenes napokon körülbelül két és félszer annyian látogatták a múzeumokat, mint a szokásos, „fizetős” vasárnapokon.

A vállalkozás célja az volt, hogy minél többeket csábítsanak a múzeu­mokba, olyanokat is, akik korábban alapvetően nem rajongtak túlzottan a különféle kiállításokért, vagy akár felesleges pénzkidobásnak tartották.

„Nagyon fáj a döntés, semmi jóra nem vezet” – kommentálta a modern művészeti múzeum, a Berlini Galéria két látogatója a döntést. Bár komoly korkülönbség volt köztük – egyikük fiatal, másikuk nyugdíjas –, a berlini regionális televízió, az RBB beszámolója szerint teljes mértékben egyetértettek abban, hogy a berlini szenátus (így nevezik a regionális parlamentet) rossz döntést hozott. Hasonlóképpen vélekedtek erről a Haus der Dinge („Tárgyak Háza”), a XX. és XXI. századi ipari termékeket bemutató múzeum látogatói. Meglátásuk szerint a főváros „rossz helyen takarít meg pénzt”. A múzeumvasárnap ugyanis a hónap már-már elmaradhatatlan programpontjává vált, s nemcsak a helyiek, hanem a turisták számára is.

A berlini kormány előzőleg kétmillió euróval támogatta az ingyenes vasárnapokat, ennyivel kompenzálta a helyi múzeumokat a bevételkiesésért, a kereszténydemokrata CDU és a szociáldemokrata SPD alkotta helyi kabinet azonban sokallta ezt a pénzt a kultúrára. A támogatás nélkül azonban az intézmények nem tudták folytatni a programot. Különösen a kis múzeumok, mint például a Museum der Dinge, nem engedhetik meg maguknak az ingyenes napokat. Nincsenek tartalékaik – mondta az intézmény igazgatója, Florentine Nadolni az RBB-nek: „Ez nagyon elkeserítő, mert most minden azon múlik majd, az embereknek marad-e aprópénzük arra, hogy megengedhessenek maguknak egy-egy kulturális programot.” Hozzátette:

így számos programról, rendezvényről kell lemondaniuk, ami a munkatársak mintegy ötödének elbocsátását eredményezheti.

A szenátus megszorítási tervei olyan múzeumokat is érintenek, amelyek nem kapnak támogatást a berlini költségvetésből – például a Múzeum-szigeten lévő intézményekről van szó. Ezeket a berlini szövetségi kormány finanszírozza, vagy magántámogatásból tartják el magukat. De most ezen intézmények is lemondanak az ingyenes vasárnapról. A múzeumok saját pénzükből csatlakoztak a berlini projekthez – mutatott rá Moritz van Dülmen, a Kulturprojekte Berlin ügyvezető igazgatója.

Kai Wegner, Berlin polgármestere, a CDU politikusa a közelmúltban megvédte a kulturális ágazatban hozott megszorító intézkedéseket, és azokat sürgetőknek nevezte. Wegner az rbb24 Inforadiónak azt mondta, a „fájdalmas” döntéseket meg kellett hozni. „Egyszerűen túl sok pénzt költöttünk Berlinben az elmúlt években.” A város jövőbeli életképessége forog kockán – tette hozzá.

Az októberben és novemberben, 24 részt vevő múzeumban ezer fő megkérdezésével készült felmérés azt mutatja, hogy a múzeumvasárnapok megszüntetése valóban komoly veszteség mindenki számára, hiszen megvalósult a szervezők legfőbb célja: minél több embert bevezetni a kultúra varázslatos világába.

A válaszadók 63 százaléka azt mondta, csak a múzeumvasárnap miatt ment el a kulturális intézményekbe. Igen sok fiatal vette igénybe a lehetőséget: a látogatók 43 százaléka 35 évnél fiatalabb. A válaszadók 39 százaléka október 6-án vagy november 3-án járt először múzeumvasárnapon, tehát több mint 3 év után is voltak új látogatók. 98 százalék úgy véli, a kezdeményezés fontos Berlin városának.