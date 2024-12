- Nem állami pénzből készült, mégis többen nézték meg Herendi Gábor vígjátékát, mint Rákay Philip Petőfi-filmjét

film;Rákay Philip;Herendi Gábor;Most vagy Soha!;

2024-12-09 17:39:00 CET

Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült vígjátékát többen nézték meg a moziban, mint a hétmilliárd forintból készült Petőfi-filmet, írja a Telex.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint a Futni mentem című filmre a premierje óta eltelt három hétben összesen 183 616-en váltottak jegyet, így jelenleg a legnézettebb magyar filmnek számít idén. Herendi Gábor vígjáték a Nemzeti Filmintézettől (NFI) korábban csak forgatókönyv-fejlesztésre kapott támogatást, gyártásra már nem.

Az adatok szerint a Futni mentem ezzel már most lekörözte nézőszámban Rákay Philip Most vagy soha! című filmjét, melyre 164 558 jegyet vásároltak eddig. A legdrágább magyar film büdzséje hétmilliárd forint felett volt. Mint arra a lap is emlékeztet: a film a gyártásra 4,795 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól és az NFI-től, adóvisszatérítésből pedig 2,1 milliárd forint közvetett állami támogatást is igénybe vehetett a produkció (ezt az adókedvezményt minden Magyarországon fogatott film igénybe veheti).