- Magyar Péter bejelentette, mi lenne az első három intézkedése, ha kormányra kerülne

előrehozott választás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-10 08:58:00 CET

Egy felvidéki rendezvényen ismertette leendő kormányának első három intézkedését a Tisza Párt elnöke.

A hvg.hu beszámolója szerint Magyar Péter az előző szlovák miniszterelnök, Ódor Lajos társaságában arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb lépés az uniós források hazahozatala és a korrupcióellenes intézkedések bevezetése lenne. Emellett módosítaná az Alaptörvényt, hogy egy politikus maximum 8 éven, vagyis legfeljebb két cikluson át lehessen miniszterelnök. Emellett megszüntetnék az úgynevezett „propagandaminisztériumot” is, s helyette létrehoznák a vidékfejlesztési, oktatásügyi és egészségügyi minisztériumot. Egyébként utóbbi ágazatra 500 milliárd forintot csoportosítana át, elsősorban a megszerzett kohéziós pénzekből.

A beszélgetés egy pontján név szerint is előkerültek a miniszterelnökök. Ódor Lajos szerint Robert Fico nagyon unja a politizálást, a kormányfő halvány képe önmagának. „Az ember megkérdezi tőle, hogy mit gondol az egészségügyről és nem érti, hogy miért neki kellene válaszolnia” – jegyezte meg. Magyar Péter szerint ugyan Orbán Viktor szereti szerepét, ám a belpolitika nem izgalmas számára, „ő inkább a Tejútrendszerben politizál, befolyásolja a szlovák választásokat, beleszól az amerikai elnökválasztásba is, és világbékét akar”.

A Tisza Párt elnöke a 444 beszámolója szerint arról is beszélt, hogy amennyiben húsz százalékos előnyre tesznek szert, akkor akár előrehozott választást is kiírhat a Fidesz, ami a kétharmadot is megoldhatja.