- Lázár János: Kívül-belül megrendítette a Fideszt a kegyelmi botrány

2024-12-10 07:30:00 CET

Nem lehet félvállról venni Magyar Pétert, a Fidesz kívülről és belülről is megrendült a kegyelmi botrányban – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hétfő este.

Lázár János azt hangoztatta, nem Magyar Péter hozta el a csodát, hanem „mi követtünk el egy hibát”, és ezek az események hosszú távú következményekkel járnak, amelyek hatással lehetnek a 2026-os választások eredményére. Egyben felmondta a kötelező kormányzati narratívát a Tisza Párt elnökéről, miszerint őt már az úgynevezett „brüsszeli elit” embereként kell értelmezni, s amennyiben kormányra kerülne, akkor elsősorban az uniós érdekek érvényesülnének Magyarországon.

A tárcavezető azt hangoztatta, Magyar Péter a mostani politikai rendszer egyik legnagyobb haszonélvezője volt, 2018 és 2023 között mindent megkapott, sőt sokkal többet annál, mint ami neki járt. Ő „ennek a politikai közösségnek egy piedesztálra emelt tagja volt, talán érdem nélkül, hiszen ott ült a felesége mellett és élvezte a miniszter feleségnek és házastársnak kijáró elismerést, megbecsülést, fölvette a fizetéseket. Magyar Péter az az ember volt, aki fölvette a MÁV-ban, illetve a MÁV Volán-csoportban az igazgatósági díjat. Addig nem volt baj a MÁV Volán-csoporttal, amióta nem kapja az igazgatósági díjat, a pénzt, a havi egymilliót, azóta meg van probléma. Erről ennyit. Ezt árulásnak tekintem. Mert azt én elfogadom, hogy ha valaki nem ért velünk egyet, közénk tartozott, de nem ért velünk egyet, de annak nem ez az elrendezési módja szerintem” – fogalmazott Lázár János.

A miniszter szólt a MÁV működésében tapasztalható anomáliákról is. A problémát elsősorban abban látja, hogy nem fordítottak elegendő forrást a közlekedési infrastruktúrára az elmúlt 35 évben, így most sürgős beruházásokra van szükség. Elsődleges prioritás az utasok és a dolgozók biztonsága, a felszabaduló forrásokat pedig arra használták, hogy olcsóbb legyen a tömegközlekedés. Jelezte, az intézkedés sikerességét az is mutatja, hogy 2024-ben közel egymilliárd utazást regisztráltak, ami példa nélküli az elmúlt évtizedekben.

Közölte, „nekem Orbán Viktor azt mondta, hogy őt nem érdeklik a technikai részletek, oldja meg, hogy aki Magyarországon közlekedni akar, az jusson el A pontból a B pontba, más ne vigye el a hátamon”.

Lázár János kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy az alá tartozó Információs Hivatal (IH) 2018-ban megfigyelte az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) azon munkatársait, akik a Tiborcz István-féle Elios gyanús projektjei után vizsgálódtak.

„Nem gondoltam volna, hogy James Bond-fordulatot vesz a beszélgetés” – vicceskedett a tárcavezető, majd azzal folytatta, ez a történet kicsit ki van színezve. Megjegyezte, államtitkot sértene, ha beszélne az általa, vagy bármely más titkosszolgálati akcióról. Azt hangoztatta, semmiféle törvénytelenség nem történt, mivel 2018-ban átvilágították az IH-t, és ennek nyomán keletkezett egy kétszáz oldalas jelentés, amely arról szólt, hogy a hivatal munkatársai kiváló munkát végeztek. Jó csapattal dolgoztam, az ország érdekeit képviseltük és védtük, itthon és külföldön is – fűzte hozzá.