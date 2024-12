- Drágulnak az élelmiszerek, emelkedik az infláció

infláció;üzemanyagárak;élelmiszerárak;

2024-12-10 09:26:00 CET

Megindult az infláció elemzők által várt emelkedése, novemberben már 3,7 százalékkal voltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. A 3,7 százalékos árindex megfelel a szakértői várakozásoknak, és az infláció decemberben még tovább nőhet: az év utolsó hónapjára négy százalék fölötti árindexet várnak az elemzők, majd 2025 első felében ezen a megemelkedett szinten marad a mutató. A folytatás nagyban függ a piaci változásoktól, attól, hogy a kormány adóemelései milyen mértékben emelik meg az inflációt, illetve a forint árfolyamváltozása hogyan hat az importált termékek árai. A Portfolio.hu elemzői az idei évre 3,7, 2025-re 3,9 százalékos éves átlagos inflációt várnak.

Novemberben tehát az árak átlagosan 3,7 százalékkal nőttek 2023 novemberéhez képest. Az élelmiszerek ára 4,9 százalékkal nőtt, ezen belül a liszté 39,3, a tejé 16,6, a csokoládéé és kakaóé 12,8, a gyümölcs- és zöldségléé 11,7, az étolajé 10,1, a tojásé 9,8, a vajé, vajkrémé 9,7, az éttermi étkezésé 7,9, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,3 százalékkal. A termékcsoporton belül a száraztészta ára 6,4, a cukoré 5,8, a margariné 2,7 százalékkal csökkent. A szolgáltatások 7,0 százalékkal drágultak, ezen belül az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás, valamint a lakbér 10,9–10,9, a járműjavítás és -karbantartás 10,5, a sport- és múzeumi belépők 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 8,8, a testápolási szolgáltatások 8,7, a társasházi közös költség 8,4, az üdülési szolgáltatás 7,3 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 4,0 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,2 százalékkal mérséklődött, ezen belül a használt személygépkocsik 6,6 százalékkal kevesebbe, az új személygépkocsik 5,6 többe került – olvasható a KSH közleményében.

Az előző hónaphoz, vagyis 2024 októberéhez képest átlagosan 0,5 százalékkal növekedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek átlagosan 0,9 százalékkal drágultak, ezen belül a tojás 11,9, a gyümölcs- és zöldséglé 3,8, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,0, az alkoholmentes üdítőitalok 2,8, a tejtermékek 1,7, a sertéshús 0,7, a liszt 0,5 százalékkal többe, a cukor 3,7, az étolaj 1,7, a tej 0,3 százalékkal kevesebbe került. A járműüzemanyagok ára 2,4 százalékkal nőtt. A szolgáltatások díja átlagosan 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a távközlési díjak nem változtak. Ennek azért van jelentősége, mert októberben jelentősen – közel hét százalékkal – csökkentek a díjak, amit egyszeri árcsökkentésnek véltek az elemzők. De most novemberben elmaradt az áremelés, az árkorrekció – így akár tartós is lehet az árcsökkenés az internetes és mobilpiacon. Egyes elemzők ez utóbbi mellett azzal érveltek, hogy a szolgáltatási szektorban az év elején jelentős – már-már túlzó – áremelések voltak. Nem lehet kizárni, hogy a távközlési szolgáltatók a csökkenő lakossági keresletre reagálnak a korábbi áremelések részbeni visszavételével. Ha ez így történne, az akár kedvező üzenet is lehetne a jövőbeni áremelési szándékokra, így az infláció 2025-ös alakulására is.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a novemberi adat megfelel a várakozásaiknak, ami 3,6 százalék volt. Egyedi hatás a korábbi évek novembereihez képest emelkedő üzemanyagárak és a hírközlési kategória normalizálódása az októberi árvíz után volt. Az év végén várhatóan 4 százalék környékére emelkedő infláció továbbra is óvatos monetáris politikát indokol – tette hozzá kommentárjában a szakértő.