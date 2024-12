- Szemerey-bravúrok, jönnek fel a magyarok

női kézilabda;

2024-12-10 18:32:00 CET

21-25. perc: Lukács futott be a védők mögé, amikor lőtt volna, szabálytalankodtak vele. A megítélt hétméterest Klujber a jobb sarokba lőtte (6-8). Ondono talált ejtésből a magyar kapuba (6-9). Lassource ziccerét védte Szemerey, a kipattanót Flippes lőtte be a kapuba (6-10). Golovin ismét időt kért. Pontosabb passzokat és több keresztmozgást kért támadásban a szakvezető. Győri-Lukács lőtt a kapuba a jobb szélről (7-10). Nze Minko lövését védte Szemerey, az ellentámadásból Győri-Lukács talált a kapuba (8-10). Toublanc lövését védte Szemerey, a következő támadásnál Lassource talált be (8-11).