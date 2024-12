- Csősz Gergő: VIP

vers;Gellért Hotel;állami korrupció;

2024-12-14 08:27:00 CET

Senki se tudja, ki lakhat a Gellért szálloda felső

szintjén most, a királyi lakosztályban, de a mozgást

látni lehet bent. Majd száz évig pompa, azonban

jött, átvette egy ismert senki, azóta bezárva

áll ott. Hírlik, hogy renoválják, szebb lesz utána

állítólag, mint blabla, Blaha Lujza korában,

addig nem több mint elzárt kastély a Dunánál.



Van, ki szerint nem is ember, fantom jár a szobákban,

állandó kísérete jókora muslicafelhő.

Cefreszagú és teste zselé, mondják, akik egyszer

összefutottak már vele, ám mégis valahogy túl-

élték. Másik városi pletyka szerint revelált már

többször a Vár–Rácz fürdő–Gellért útvonalon, sőt,

négyévente vidéken is, áldozatot követelve.



Ellentétben Buddhával, nem elég neki dinnye,

termőföldet eszik, jó zsírosat, és szeretetszomj

gyötri. Egy orkán tör fel a torkán, hogyha belép ő,

mely feltépi az ablakokat mind, leng a szaténból

szőtt, szép függöny, mintha az épületet nyalogatná

kényszeredetten, az őrült kánikulában. Alatta

pár emelettel többnyelvű molinó kiabálja:



végig nyitva a termál, gyertek már dagonyázni!

Hosszan mustrál meztelenül minket, mielőtt még

elkap csuklónál és bendőjébe kerülnénk.

Kint vad, kénes kék füst tör föl a Zsolnay-kútból,

sejtelmes LED-fény és gépi moraj közepette,

s fellegek esnek térdre, zokogva a járda kövén. Hogy

mindebből mi igaz, túl későn fog kiderülni…