- Kugler Viktor: kidobós

rák;vers;emlékezet;

2024-12-14 08:28:00 CET

te vagy az első rákos a volt

általános iskolai osztályból.

mintha beteljesült volna valami

átok, mintha tényleg valamiféle

jelölés lett volna, amikor mindig

elsőre kidobtunk a tesiórákon.



te voltál az első, akit csúfolni

kezdtünk, talán mert a nyelved

alatt egy tornádó roncsolta a

beszédet. a többi évfolyamtól

pedig, mint egy kihalás szélére

sodródott állatot, óvtunk, hogy

csak mi csinálhassunk veled bármit

és bárhogy.



a becsengetés megállított bennünk

mindig valamit. megfeszített állkapcsaink,

mint leomlásra váró falak, mozdulatlanok.

tekinteteink akár a szobanövények.

gondolataink gátlástalanok, tetteink pedig

makulátlanok. csak néztünk figyelem nélkül,

mint a hullák. igazi szobrok voltunk,

mikor fényképeztek,

minden érzelmet leretusáltak arcunkról.



emlékszel, mikor f. j. a táskámból

kihajigálta a penészes szendvicseimet

a terem közepére? én pedig a földbe

süllyesztettem magam, mintha vízbe

és próbáltam kiszorítani saját súlyomat,

hogy minél mélyebbre merülhessek és

legalább erre az időre eltűnhessek

a szemetek elől. de így is kiválóan láthattátok,

amint rohangálok a rothadó szendvicsekkel a

kuka száját némára tömni. emlékszel, hogy

mégis veled vitették le a szemetet,

engem sírni hagytak. hidd el, igyekszem

megfelelően elhasználni emlékezetemet,

hogy méltó módon elfelejthessem mindezt.



azon a napon, mint valami gusztustalan

puhatestű, szinte csak csúsztattam magam

az öltözőig, és csontig vetkőztem volna.



azon a tesiórán nem minket dobáltak,

valahogy mintha csak nekünk rajzolódott

volna ki az arcunk, ezen a kijavíthatatlan

fényképen. pedig soha nem volt kegyelem,

itt mindenki ellensége volt mindenkinek.



az első éjszaka, mikor iszonyodtam

a reggeltől. neked ez természetes volt.

te már megszoktad ekkorra, hogy éjjel

mindig fent vagy, a nappalokat pedig

nyitott szemmel alszod végig.



másnap, mintha semmi nem történt

volna, rezzenéstelenül ott álltunk

az osztály előtt és még most is hallom,

ahogy recseg belőled:

judit néninek tisztelettel jelentem,

az osztály létszáma egyelőre változatlan.