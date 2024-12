BME;modellváltás;

2024-12-12 06:00:00 CET

Nincs új a nap alatt. Igazából évek óta ez megy. A hatalom emberei már-már maffiamódszereket alkalmazva tesznek egy visszautasíthatatlan ajánlatot, amit az érintettek szabad akaratukból elfogadhatnak. Miközben pisztolyt tartanak a fejükhöz.

Ez történt legutóbb a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem esetében is. Az intézmény vezetése és polgárai évek óta dacoltak a kormányzat akaratával, vagyis azzal, hogy az egyetem lépjen be a 2019-ben indult “modellváltó” folyamatba, a többi 21 egyetemhez hasonlóan fogadják el, hogy egy állam által létrehozott alapítvány lesz az intézmény fenntartója, a politikai hatalomtól nem független irányítótestülettel.

Egészen mostanáig nem fogadták el, aminek meg is lett a következménye: 2024-re úgy lecsökkent az állami támogatás, hogy a Műegyetem már az alapvető működését is alig tudta finanszírozni, költségvetésük ebben az évben reálértéken mintegy 60 százalékkal volt alacsonyabb, mint amennyit az állam 20 évvel ezelőtt biztosított. Arra pedig, hogy ez pozitívabb irányba változzon, a mostani körülmények között nem látszott szinte semmi remény. Ennek tudatában döntött az egyetem szenátusa végül - egy-két látszólagos, garanciák nélküli engedményt kicsikarva - a modellváltás mellett; a felvázolt új működési modellben valamiért már nem annyira szűkösek az állami források.

A forgatókönyv ugyanez volt a többi „modellváltó” egyetemnél, akik nem várták meg a teljes kivéreztetést. De hasonló módon történt az akadémiai kutatóintézetek elcsatolása is a Magyar Tudományos Akadémiától. Újabban már iskolákat is megkörnyékeznek ilyen ajánlatokkal, most éppen az Óbudai Árpád Gimnáziumra vetett szemet az Orbán-kormány “janicsárképzőjeként” is emlegetett Nemzeti Közszolgálati Egyetem: ha a fenntartásukba kerül az intézmény, szinte mindent biztosítanak, amire a kormányzat által lezüllesztett, alulfinanszírozott állami rendszer képtelen.

Fogalmazzunk egyértelműen: mindez nem más, mint egyszerű zsarolás, az önálló szabad akarat megerőszakolása.