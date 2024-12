- Borús háborús kilátások

Orbán Viktor;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2024-12-12 06:00:00 CET

A Trumpot személyesen ismerők szerint gyakran előfordul, hogy vitás ügyekben annak ad igazat, akivel éppen utoljára beszélt. A hétvégén Párizsban például Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, és utána azt nyilatkozta, hogy Kijev diplomáciai rendezést akar, s ideje, hogy Moszkva fegyverszünetet hirdessen. Ez azt jelentené, hogy az Egyesült Államok elfogadja Zelenszkij kompromisszumát: Ukrajna lemond elveszített területei erővel való visszaszerzéséről, cserébe olyan nyugati biztonsági garanciákért, amelyek kizárják vagy legalábbis jelentősen csökkentik egy újabb orosz agresszió veszélyét. Ez utóbbi feltétel nyilvánvalóan elfogadhatatlan a Kremlnek, mert ellehetetleníti eredeti tervének megvalósítását, Ukrajna maga alá gyűrését. Vagyis ha Trump támogatja Zelenszkij elképzelését, akkor azzal elfogadja, hogy a háború folytatódni fog.

No de Trump hétfőn meg Orbán Viktorral találkozott, aki hosszú évek óta következetesen az orosz álláspontot visszhangozza és ahol csak tudja, akadályozza az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatást. Őszintén meglepődnénk, ha utóbb az derülne ki, hogy Orbán Mar-a-Lagóban a független és szuverén Ukrajna megvédését sürgette volna. Igazi és persze megint önző szándékaira csak abból következtethetünk, hogy magával vitte a saját földmegfigyelő-műhold programot fejlesztő 4iG vezérét, Jászai Gellértet is, amerikai részről pedig bevonták a minden lében kanál Elon Muskot, akinek űrcége, a SpaceX az amerikai elnökválasztás egyik nagy nyertese. A miniszterelnök mindenesetre nem hagyott fel világmegváltó álmaival. Az év és az EU Tanácsa magyar elnökségének vége felé gyakorlatilag folyamatosan a levegőben van.

Trumpnak és Putyinnak azonban aligha van szüksége közvetítőre. Moszkvában gyorsan cáfolt amerikai sajtóhírek szerint ők ketten többször is tárgyaltak az elnökválasztás óta. Trump a hétvégén adott nagy tévéinterjújában azt mondta, nem akar erről beszélni, hogy ne veszélyeztesse a megbeszéléseket – amit nehéz lenne másként értelmezni, mint a titokban folytatott tárgyalások beismerését. Ugyanebben az interjúban azt is mondta, hogy valószínűleg csökkenteni fogja Ukrajna támogatását. Érdemes figyelni a „valószínűleg” és „csökkenteni” szavakra. Azt jelentik, hogy a folyó titkos tárgyalásoktól függően az Egyesült Államok esetleg fenntarthatja vagy akár növelheti is, de belátható időn belül semmiképp nem állítja le teljesen Kijev katonai támogatását. Ebből megint csak az következik, hogy bármit ígért Trump a választási kampányban, a háború folytatódni fog, mert a felek nem állnak készen még egy ideiglenes tűzszünetre sem, nem hogy béketárgyalásra.

A háború után Ukrajna valamivel kisebb lesz, Oroszország pedig sokkal szegényebb – írtuk ugyanitt 2022. március 28-án, alig több mint egy hónappal a nagy háború kirobbanását követően. A helyzet alapvetően most is ugyanaz. Azzal a különbséggel, hogy mindjárt beiktatják Trumpot, aki ugyanazt gondolja, mint Putyin: mindig az erősebbnek van igaza. Amikor ők ketten összecsattannak, Orbán reményeit is össze fogják zúzni.