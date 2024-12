- Az orosz külügyminiszter-helyettes közölte, veszélytelenül oldották meg Bassár el-Aszad kimenekítését

Oroszország;Szíria;menedékjog;Bassár el-Aszad;

2024-12-11 11:19:00 CET

Nagyon biztonságos körülmények között szállították Oroszországba Bassár el-Aszad volt szíriai elnököt, akit a lázadó csoportok egy villám hadművelettel távolítottak el a hatalomból – mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az NBC News-nak.

A Kreml hétfőn azt közölte, Vlagyimir Putyin elnök döntött arról, hogy Aszadnak Oroszországban menedéket ad. Rjabkov az NBC honlapján található szöveg szerint kijelentette: veszélytelenül oldották meg Aszad kimenekítését.

„Szavatolták (Aszad) biztonságát, és ez azt mutatja, hogy Oroszország úgy cselekszik, ahogyan egy ilyen rendkívüli helyzetben az szükséges”

– fogalmazott. Azt nem részletezte, hogy ez miképpen zajlott le, és hogyan rendezték meg orosz részről.

A riporternek arra a kérdésére, Oroszország átadja-e Aszadot ahhoz, hogy bíróság elé állítsák, Rjabkov azt felelte,

„Oroszország nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó egyezménynek”.

Moszkva a hidegháború kezdete óta támogatta Szíriát, 1944-ben elismerte függetlenségét, amikor Damaszkusz igyekezett megszabadulni a francia gyarmati uralomtól.

Kedden Szíria új ideiglenes vezetője, Mohamed el-Basír bejelentette, hogy ügyvezető miniszterelnökként átveszi az ország irányítását az Aszadot megbuktató lázadók támogatásával.

Az intrejúban Rjabkov egyebek között szólt arról is, Oroszország „határozottan kész lenne megfontolni” egy újabb, amerikai-orosz fogolycserét, hasonlóan az idén augusztusban lefolytatotthoz, amelynek keretében a The Wall Street Journal amerikai lap újságírója, Evan Gershkovich és Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos is visszatérhetett hazájába, az Egyesült Államokba.