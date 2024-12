- Orbán Viktor bejelentette, hogy javaslatot tett egy karácsonyi tűszünetre, de ebbe Volodimir Zelenszkij nem ment bele

„A magyar EU-elnökség végén újabb erőfeszítéseket tettünk a béke érdekében. Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Volodimir Zelenszkij elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta. Mi megtettük, amit lehetett!” – írta szerda este Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A magyar kormányfő azután nyilatkozott, hogy Volodimir Zelenszkij reagált a miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal való tárgyalására. Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor és az orosz elnök a magyar fél kezdeményezésére telefonbeszélgetést folytattak, amelyben szóba került az orosz-ukrán háború is. Orbán Viktor jelezte, hogy elkötelezett a konfliktus diplomáciai és politikai megoldása mellett, továbbá megvitatták a közel-keleti térség feszült helyzetét, különös tekintettel a szíriai eseményekre.

Az ukrán elnök az X-en fejtette ki véleményét a telefonbeszélgetésről. Azt írta, hogy reményeik szerint Orbán Viktor nem hívja fel Vlagyimir Putyinhoz hasonlóan a jelenleg Moszkvában tartózkodó, az orosz elnöktől menedékjogot kapó Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátort azért, hogy az ő beszédeit is órákig hallgassa.

– írta bejegyzésében Volodimir Zelenszkij, aki a poszt végén hozzátette, hogy szerinte Ukrajna nélkül nem lehet beszélni az Oroszország által Ukrajna ellen vívott háborúról. Az ukrán elnök egyúttal háláját fejezte ki Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek és számos európai vezetőnek, akikkel már most azon dolgoznak, hogy megoldásokat találjanak a valódi béke elérése érdekében.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least won’t call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.



It’s absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America’s determination, Europe’s unity, and the unwavering commitment of all…