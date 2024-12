- Módosulnak a Babaváró hitel feltételei, könnyítések jönnek

a kamatmentességet vissza lehet kapni abban az esetben, ha az első baba végül az 5. évet követően születne meg. Ezen gyermekre lehetne kérni a törlesztési kötelezettség 3 éves felfüggesztését is. Ez nem azt jelenti, hogy az 5. év végén egy összegben megfizetett büntetést is visszakapja a család, de legalább a kamatmentesség visszaáll és ezáltal a törlesztőrészlet is lecsökkenne. Egyébként jelenleg is érvényben van egy könnyítés az első gyermek születési határidejére vonatkozóan, egységesen kitolták ezt a határidő 2026. július elsejéig azoknál a házaspároknál, akiknél a szerződésben foglalt 5 éves határidő 2026. június végéig lejárna.