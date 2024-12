- “Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is” - Szülők tüntettek az Óbudai Árpád Gimnáziumnál

oktatás;tiltakozás;élőlánc;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;fenntartóváltás;Óbudai Árpád Gimnázium;

2024-12-12 09:12:00 CET

Élőlánccal és csokis keksszel várták a tanárokat az Óbudai Árpád Gimnázium diákjainak szülei csütörtök reggel. A szülői közösség így fejezte ki tiltakozását az ellen, hogy a gimnázium a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fenntartásába kerüljön.

Az NKE múlt héten jelentette be átvételi szándékát: a gimnáziumnak gyakorlóiskolai státuszt szeretnének adni a jövőre induló pedagógusképzésükhöz. A tantestület a csütörtöki nap folyamán szavaz arról, támogatják-e a fenntartóváltást.

Mint a Népszava is megírta, a szülők kevésnek tartják a döntésre szánt időt, többen attól is tartanak, hogy a Miniszterelnökség alá tartozó NKE fenntartásában a gimnázium politikai irányítás alá kerül. Online petíciót is indítottak, amit mostanáig több mint 1200-an írtak alá. Az NKE képviselői a tanároknak, szülőknek tartott tájékoztatókon próbálták eloszlatni a kételyeket, az iskola fejlesztését, a tanároknak pedig jobb munkakörülményeket, plusz juttatásokat ígértek, amelyeket a mostani tankerületi fenntartásban nem kaphatnának meg.

A jelek szerint azonban nem mindenkit sikerült megnyugtatni. Az egyik szülő által készített, egy trójai falovat ábrázoló kartontáblán a következő Vergilius-idézetet lehetett olvasni: “Félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is”.

Egy másik szülő lapunknak azt nyilatkozta: ő továbbra sem látott írásos garanciákat az ígéretek betartására. Mintegy 160 kérdést fogalmaztak meg, ezek nagy részére továbbra sem kaptak választ. Attól is tart, hogy a jövőben ideológiai alapon is oktathatják majd a diákokat. - Ezeket nyilván nem írják bele a tantervbe, a mindenféle ideológiák a küszöb alatt szivároghatnak be – mondta. Volt, aki azt firtatta:

az Árpád országos szinten is magas színvonalú, speciális matematika tagozattal rendelkezik; miért akarja ezt az iskolát átvenni egy olyan egyetem, ahol főleg katonai és rendészeti képzések folynak?

Az átvétellel kapcsolatban lapunk többször érdeklődött az NKE-nél, de válaszokat nem kaptunk. A pedagógusok csütörtök délutánig szavazhatnak a fenntartóváltás támogatásáról vagy elutasításáról.