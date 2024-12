- Az Orbán-kormány oktatáspolitikájának súlyos kritikája az NKE ajánlata az Óbudai Árpád Gimnázium átvételére

A mostani tankerületi rendszer kritikájaként is értelmezhető az az ajánlat, amit a Miniszterelnökség alá tartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tett az Óbudai Árpád Gimnázium átvételére. Az NKE képviselői december 2-án személyesen keresték fel a gimnáziumot, ahol bejelentették: a következő tanévtől szeretnék átvenni az iskola fenntartását az Észak-Budapesti Tankerületi Központtól, az intézmény az NKE gyakorlóiskolájaként működne tovább a későbbiekben. Erre azért lenne szükség, mert az egyetemen jövőre pedagógusképzés is indul, a tanárjelöltek itt szerezhetnének szakmai gyakorlatot.

A szóbeli tájékoztatóról jegyzőkönyv készült, amely eljutott a Népszavához. A dokumentum szerint az NKE képviselői szinte mindent megígértek, amit a mostani tankerületi rendszer nem tud biztosítani. Ilyen például

Emellett fejlesztéseket, beruházásokat is kilátásba helyeztek, mint az iskolai helyiségek klimatizálása, fejlettebb informatikai rendszer biztosítása.

A tanárhiányra is megoldást kínálnak azzal, hogy az egyetem pedagógusképzésbe kezd, szerintük ez hosszú távon biztosítja majd az utánpótlást.

A gimnázium szülői közösségének jelentős része azonban tiltakozik a fenntartóváltás ellen, online petíciójukat cikkünk írásáig több mint 800-an írták alá. A szülők egyrészt a rövid határidők (ők másfél napot, a pedagógusok nyolc napot kaptak a tájékozódásra, döntésre), másrészt számos, megválaszolatlanul maradt kérdés – mint a felvételi átalakítása, tandíj esetleges bevezetése – miatt tiltakoznak, valamint a szóbeli ígéreteket sem látják garantáltnak.

További aggályaik is vannak: más egyetemektől eltérően az NKE nem közigazgatási, hanem politikai irányítás alatt lévő szervezet.

Az egyik érintett szülő, Tamási Dóra lapunknak azt mondta: attól tartanak, fenntartóváltás esetén a gimnázium sem lesz független a politikai irányítástól. Felháborítónak tartja azt is, hogy a szülőkkel azt éreztetik:

Mindezzel kapcsolatban érdeklődtünk az NKE sajtóosztályán, de cikkünk írásáig nem válaszoltak megkeresésünkre. A fenntartóváltás hírére azonban közleményben reagált Óbuda alpolgármestere. Burján Ferenc azt írta, a váltás csak a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógus közösség egyöntetű támogatásával lehetséges. Hozzátette:

A kerület parlamenti képviselője, Szabó Tímea közösségi oldalán tiltakozott a fenntartóváltás ellen. Közölte azt is, felhívta az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatóját, aki azt mondta, a döntés nem a tankerület joga.

A lapunkhoz eljutott jegyzőkönyv szerint, ha a nevelőtestület pozitívan dönt az ajánlatról, az NKE-nek hivatalosan jövő év február 28-áig kell jeleznie fenntartói szándékát, a végső döntést pedig a közoktatásért is felelős miniszter, vagyis Pintér Sándor hozza meg május 31-éig. A fenntartóváltás 2025 augusztus 1-jén valósulna meg, ám gyakorlóiskolává csak egy évvel később, 2026. június 15-étől válna a gimnázium.

Volt már hasonló

Az előző tanévben is több tankerületi iskola fenntartását vették volna át egyetemek: Óbudán a békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumért jelentkezett be az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által fenntartott Milton Friedman Egyetem, de a tiltakozások miatt elálltak az átvételtől. A Budapest XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Gimnáziumot a Gábor Dénes Egyetem akarta átvenni, ám végül visszaléptek, ugyancsak a tiltakozások miatt. A zuglói Jókai Mór Általános Iskolát fenntartására a katolikus egyház nyújtott be igényt, de a szülők leszavazták a fenntartóváltást.