- Palotás János: Ki lesz az ellenzék 2026 után?

Fidesz-KDNP;összefogás;ellenzéki pártok;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-15 14:18:00 CET

Magyar Péter november 25-i, 24.hu-nak adott nyilatkozatából nekem két kérdés nagyon hiányzott. Elsőként, hogy szerinte Orbán Viktor engedni fogja-e megtartani a 2026-os országgyűlési választásokat abban az esetben is, ha azt minden előzetes mérés szerint biztosan elveszítené? Szerintem ugyanis nem. Ennek részleteit az előző, november 16-i Népszavában közölt írásomban már kifejtettem („Orbán Viktor: Megtartom a hatalmamat!”, Szép Szó, 2024. 11. 16.)

Megkérdeztem volna Magyar Pétertől azt is, hogy ha a választásra az elképzelése szerint mégis sor kerülne, és azon a Fidesz-KDNP ellen kizárólag a TISZA Párt jelöltjei indulnának és nyernének, akkor szerinte ki lesz a kormányt alakító TISZA Párt ellenzéke? Mert ugye a „Nemzeti Együttbűnözés Rendszere”, mint bűnszervezet, ellenzékként sem maradhatna a parlament tagja.

Márpedig a TISZA Párt támogatói az elszámoltatást, és még inkább a bűnszervezet által magánosított közvagyon visszavételét elvárják. E két cselekmény nem választható el egymástól, mivel csak a bíróságok által kimondott bűnösség mellett vehető vissza a zsákmányolt közvagyon.

Fontos tudni, hogy Orbán bűnszervezete a hatalom biztosítékaként, és nem csak a gigantikus értékük miatt vette birtokba a magyar gazdaság alapvető infrastruktúráját, legfontosabb ágazatait. A hatóságok/szervezetek vezetőinek kétharmados bebetonozása mellett a hatalommegtartás másik biztosítéka számukra a gazdaság megbénítási képessége azáltal, hogy az orbáni maffia oligarchái tulajdonukban tartják a gazdaság életképességéhez nélkülözhetetlen területeket. Éppen ezért a bűnnel eltulajdonított vagyonoknak az azonnali peresítése, és a bíróságoktól kért előzetes biztosítékként történő lefoglalása nélkül a TISZA Párt egyetlen ígéretét sem fogja tudni megvalósítani: eszköztelenné válik. A bűnösség megállapítása, valamint a Fidesz-KDNP parlamenti egyidejű jelenléte viszont kizárt.

Érdemes átgondolni, hogy Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal kezdve, a Fidesz-KDNP első ötszáz vezető személye között van-e ma olyan személy, akire tényként ne lehetne rábizonyítani számos, sokszorta jelentősebb bűnt, mint amit egy füstgyertya eldobása jelent egy tüntetésen. Ez utóbbiért Fekete-Győr Andrást (Momentum) bűnösnek mondta ki a bíróság, és november 25-én a parlament megfosztotta a mandátumától.

Kizárólag a rendszerváló politikai erő akaratának függvénye a mai hatalom vezetőinek bíróság elé állítása. Az viszont jogi tény, hogy az általuk eltulajdonított közösségi vagyon visszavételének kikerülhetetlen feltétele a bűnösségük megállapítása. Reményem szerint ezt a TISZA Párt is tudja. Ha pedig ez így van, és Magyar Péter elképzelése szerint a TISZA Párton kívüli mai ellenzék 2026-ban a parlamenten kívül reked, a Fidesz-KDNP pedig előbb ellenzékbe szorul, majd a bíróságok által kimondásra kerül magának a pártszövetségnek, a kormánynak, a diktatúrát ma társtettesként is segítő parlamenti képviselőinek, stb. a bűnössége, s ezért beáll a mandátumvesztésük, akkor a leendő parlament ellenzék nélkülivé, egypártrendszerré alakulna, ami aligha támogatható.

Számomra is tény, hogy jelenleg a TISZA Párt vagy egy népfelkelés nélkül Magyarország nem tud megszabadulni az orbáni maffiától. Márpedig a bűn nem maradhat hatalmon. Ezért határoztam el, hogy kétségeimet félretéve, a létező tudásom egészével segíteni fogom, hogy a TISZA Párt meggyőző fölénnyel, lehetőleg választáson győzze le a Fidesz-KDNP hatalmi bűnszövetségét, méghozzá minél előbb.

Elfogadom, hogy a jelenleg folyamatos térnyerésben lévő TISZA Pártnak most nem kell koordinációról egyeztetnie egyetlen más politikai párttal sem. Azt viszont nem, hogy a TISZA Párt értékeinek, elképzeléseinek bemutatásához miért lenne szükséges a többi ellenzéki párt lejáratása. A párt értékeinek kiemelése, tudatosítása, cselekvőképességet mutató kommunikációja önmagában is képes kell, hogy legyen arra, hogy az emberek felismerjék, hogy más, jobb és szebb jövőt ígér, mint amit eddig tapasztaltak az ellenzéki pártoktól.

Természetesen kikerülhetetlen, hogy az ellenzékhez való viszonyáról kérdésekkel ostorozza Magyar Pétert és pártját a média. Ugyanakkor csak intelligencia és kommunikációs képesség kérdése megtalálni azt a választ, amely egyszerre elegáns, célratörő, és a valóságot is tükrözi. Például, elmondhatná Magyar Péter, hogy „a TISZA Párt most a saját természetes fejlődésének kihívásaival, az Orbán-rendszer lebontásával foglalkozik, ezért a párt szerint biztosan nincs itt az ideje más politikai pártok elképzeléseit elemezniük. Ma még csak nem is becsülhető, hogy miként fog alakulni a magyar politikai közélet a még csak remélt 2026-os választást megelőzően, így arról különféle hipotéziseket boncolgatni nem csupán értelmetlen, hanem szakszerűtlen is lenne. A választás utáni helyzetről addig eszmecserét folytatni, amíg a választáson a választópolgárok ki nem fejtik az akaratukat, végképp értelmetlen, és a választói akarat kikerülésével is járna, amitől illik tartózkodni.”

Magyar Péter nemrégen a Klubrádióban, Bolgár György kérdésére adott válaszában számomra is elfogadható módon, egyértelműen elhatárolódott a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerével való bármilyen együttműködéstől. Kifejtette azt is, hogy neki is szüksége volt időre ahhoz, hogy a Fidesz-KDNP hatalmi rendszerének megítélésében, a valóság egyre mélyebb megismerésének hatására a véleménye változásokon mehessen át. Én ezt hajlamos vagyok elfogadni. Viszont igaz az is, hogy hozzám sokkal közelebb állna, és szerintem a TISZA Párt támogatóiban is erősödő azonosságtudatot keltene, ha a párt hivatalos kommunikációja során sokkal többször, nem csak kérdésre, egyre határozottabban határolódna el Orbántól és bűntársaitól. Azt is várnám, hogy a demokratikus váltásért több mint tíz év hol jól, de még többször rosszul küzdő ellenzéki pártokkal, politikusokkal viszont sokkal kevesebbet, vagy egyáltalán ne foglalkozzon a TISZA Párt kommunikációja. Ez egyrészt felesleges, máskor méltatlan, miközben azt sem szabadna figyelmen kívül hagyniuk, hogy a TISZA Párt támogatóinak jelentős hányada korábban a Magyar Péter által ma élesen kritizált pártokat és politikusokat támogatta, akiknek éles kritikája nem biztos, hogy jó érzést kelt bennük.

Eltérő életpályánk és a személyes kapcsolat hiánya okán nekem nem kell sem szeretnem, sem más érzést táplálnom Magyar Péterrel szemben. Tényszerűen elismerést kelt bennem, hogy a Medián november végi kutatása szerint a TISZA Pártot és Magyar Pétert immár mintegy kétmillió-hatszázhatezer magyar választópolgár támogatja, amely vitathatatlanul kiemelkedő eredmény. Elismerem, hogy Magyar Péter nem csupán Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP megítélésében változtatott jó irányban a február 11-én, a Partizán csatornán tett első nyilatkozatában elhangzott, általam kritikusan fogadott gondolatain.

Összegezve, őszintén vallom, és nem csak hangzatos volta miatt mondom el egyre többször, hogy Magyar Péter és a TISZA Párt általam történő támogatásához nincs szükségem arra, hogy szeressem a párt elnökét. Számomra bőven elég ehhez a kétmilliónál is több támogatóját szeretni, méghozzá nagyon, mivel többségük több mint egy évtizede kívánja az Orbán-rendszer bukását, a demokratikus rend helyreállítását, a bűnösök elszámoltatását, a bűnnel szerzett vagyon visszaszerzését.

Gyakori tapasztalatom, hogy amikor egy-egy, a demokrácia iránt elkötelezett közösség által felkért előadóként elmondom, hogy számomra az a fontos, hogy azt a választópolgári közösséget szeressem, amely hazánkat évek óta meg kívánja szabadítani Orbán maffiarendszerétől, és nem az számít, ki a vezető személyisége annak a közösségnek, akikben ők hisznek, a hallgatóság mindig kifejezésre juttatja, hogy ezt a magyarázatot örömmel és egyetértően fogadja. Amikor ehhez hozzáteszem, hogy amennyiben egyetértenek velem, akkor nekik is azt ajánlom tiszta szívvel, hogy bármelyik másik demokratikus párt esetében ők is a másik pártnak bizalmat szavazó ellenzéki támogatókat szeressék, és nekik sem kell a másik pártot vezető személyt szeretniük, akkor már egy kicsit elbizonytalanodnak. Pedig a közös fellépés sikere igazán akkor lesz várható, amikor ez a gondolkodás széles körben eluralkodik.

Hiszen mi legyen a többi demokratikus elkötelezésű ellenzéki párttal, gondolkodóval, a már bizonyított szakértőkkel?

Magyar Péter legutóbbi nyilatkozata két utat nyitott meg az elmúlt évtized demokratikus gondolkodói előtt. Vagy szófogadóan belenyugodnak útmutatásába, s otthagyják mindazt, amiért eddig cselekedtek, cserben hagyják a még mindig bennünk bízókat, vagy pedig közösen cselekszenek, és akár ők lehetnek a TISZA Pártra váró, még szükséges irányváltás felmutatói.

A számomra mértékadó Medián november végi kutatása rámutatott arra is, hogy az elmúlt egy hónapban az összes választópolgár körében 10 százalékkal, immár 59 százalékra emelkedett a kormányváltást aktívan akarók száma. Ez létszámát tekintve négymillió-ötszázhuszonkétezer fő. Ami viszont azt is jelenti, hogy közel kétmillió ember, a választópolgárok TISZA Pártot támogató körén kívüli, további 25 százalék szeretne rendszerváltást, de a TISZA Párt mellett nem alakult ki bennük bizalom. A biztos szavazók körében is hasonló a helyzet; a valóban demokratikus elkötelezettségű ellenzéki pártok együttes támogatóinak aránya is 10 százalék feletti. Külön-külön viszont biztosan egyikük sem lépi át a parlamentbe kerülés 5 százalékos küszöbértékét, így a rájuk leadott ellenzéki szavazatok jelentős része a Fidesz-KDNP voksainak számát fogja növelni, ha minden úgy marad, ahogyan most.

A kérdés tehát nem az, hogy a TISZA Párton túl bejuthatnak-e a következő parlamentbe, hanem az, hogy be akarnak-e jutni, akarják-e a rendszerváltást?

Ez utóbbi esetben végre félre kellene tenniük az egyéni, egyébként is bukásra ítélt évtizedes ambíciójukat, és szigorúan a rendszerváltás körében, egy társadalmi szerződés megkötésével meg kellene alakítaniuk egy választási pártszövetséget. Ezen belül az egyesült pártok platformonként jeleníthetnék meg önmagukat, miközben teret nyithatnának a valóban létező egyéb pártoknak, civil politikai mozgalmaknak és szervezeteknek, és immár közösen indulhatnának 2026-ban (vagy korábban) a választásokon. Közösen készülhetnének fel Orbán hatalom-megtartó lépéseire, köztük a választások elhalasztására is. A pártszövetség neve lehetne akár a „Demokráciáért, Magyarországért és Európáért Pártszövetség (Demokrácia Szövetség)”. A név csak példa, az érthetőséget segíti. A pártszövetség egészen biztosan átlépné az 5 százalékos küszöböt.

Magyar Péter kijelentette, hogy a TISZA Párt semmilyen módon nem fog támogatni mai és/vagy az elmúlt évek parlamentjébe bejutó népszerű ellenzéki politikusokat, az ellenzékhez csatlakozó szakértőket, még Hadházy Ákost sem. Ezzel Magyar Péter e pártszövetségnek ajándékként kínálta fel a ma legelfogadottabb ellenzéki politikusokat, ismert szakembereket, ha lesz társadalmi összefogás.

Egyetlen társadalmi összefogás vezetőjének biztosan megnyerhető lenne számos olyan elismert és közismert, százezrek által követett személy, mint például Iványi Gábor, valamint más, országosan elismert szakértők sokasága. A jelöltek kiválasztáskor a pártoknak fel kellene adniuk belterjes gondolkodásukat, és valóban a Fidesz-KDNP, valamint a vetélytárs TISZA Párt legjobb kihívóit megtalálni és jelölni. Olyan személyeket, akiknek a társadalmi elismertsége tény, és akiktől nem elvárt, hogy bármely párt tagjaivá váljanak, igaz, a tagságuk sem lehet kizáró ok. Nem pályázóknak kellene lenniük, mert a tudásuk, személyük, életpályájuk közismert tényen alapszik, ezért inkább a nemzet érdekében történő megkeresésük az indokolt. Biztos vagyok benne, hogy a TISZA Párt gyakorlatától eltérő kiválasztási rendszer képes akár mind a 106 egyéni körzetben, és a listákon is elismert személyeket találni, és 30-40 egyéni körzetben a nyilvánvalóan legesélyesebb jelöltet bemutatni. Így a listás helyek mellett reális lehet az egyéni körzetek harmadának megszerzése a TISZA Párton kívüli ellenzéki pártok számára, ami által már biztosan plurális, többpárti parlament jönne létre.

E cikk megírása előtt személyes beszélgetést kezdeményeztem több ellenzéki párt első számú vezetőjétől, köztük Márki-Zay Péterrel (Mindenki Magyarországa Néppárt – MMNP), majd találkoztam is Komjáthi Imrével (MSZP) és Tompos Mártonnal (Momentum). Márki-Zay Péter kifejtette, hogy semmiképpen nem szeretné csökkenteni a TISZA Párt esélyeit, ugyanakkor a MMNP biztosan ott lenne egy új ellenzéki kerekasztalnál tárgyalt társadalmi összefogáson. Komjáthi Imre sem zárta ki az MSZP részvételét egy társadalmi összefogási tárgyaláson. Tompos Márton ugyanakkor kizárta, hogy a Momentum a DK valamint az MSZP részvétele mellett bármilyen összefogásban részt vegyen. Gyurcsány Ferenccel (DK) várhatóan a héten, de már lapzárta után találkozom. Tisztelettel várom, hogy a többiek „elfoglaltsága” mikor teszi lehetővé, hogy találkozhassunk.

Kérdés tehát, hogy Magyar Péter tisztázó beszéde elég volt-e a TISZA Pártot meghaladó demokratikus gondolkodók ébredéséhez, vagy inkább beteljesítik a saját maguknak kijelölt sorsukat.