- Egy hónapon belül lehet eredmény a nemzetbiztonsági vizsgálat után

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-12-12 10:29:00 CET

Az első kérdés az Origoé, aki a szír elnök repülőgépével kapcsolatos ügyről kérdez. Gulyás Gergely azt mondta, egy hónapon belül lehet eredménye az ügyben indult nemzetbiztonsági vizsgálatnak. A szolgálatok döntenek az adatok nyilvánosságáról, de ez attól függ, tartalmaz-e olyan minősített adatot, amelynek a nyilvánosságra kerülése Magyarország érdekével ellentétes lenne. Ha ilyen nincsen, akkor nyilvánosság pártján állunk.

Szólt arról is, hogy a sajttóval szembeni bánásmód minősít egy pártot - mindezt arra, hogy állítólag a Hír TV munatársát Magyar Péter testőre belökte egy árokba. Az a sajtó feladata, hogy ilyenkor még az egyébként egyet nem értők is szolidárisak legyenek egymással. Mi azt tudjuk mondani, hogy a sajtó normális munkafeltételeit biztosítani kell. Azt értjük, hogy ma a magyar ellenzéknek nincs olyan szereplője, mint ami a kormányoldalon többen is vannak, akik állnak a sajtó rendelkezésére és szívesen válaszolnak kérdésekre - fűzte hozzá Gulyás Gergely.