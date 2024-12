- Zelenszkij tanácsadója megerősítette, Orbán semmiről sem egyeztetett velük

Magyarország nem vitatott meg semmit Ukrajnával, és nem értesítette előre a Moszkvával való kapcsolatfelvételéről – erősítette meg tegnap késő este Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója.

Az Interfax Ukraine és a Kyiv Post hírportálok által idézett reagálásában Litvin azt is elmondta, hogy Orbán beavatkozása nélkül is zajlanak már az ukrán–orosz egyeztetések egy év végéig történő jelentős hadifogolycsere érdekében.

„Ahogy mindig, a magyar fél most sem vitatott meg semmit Ukrajnával. Ahogy mindig, a magyar fél most sem figyelmeztetett a Moszkvával való kapcsolatfelvételére. Ahogy mindig, Ukrajna most sem hatalmazta fel Magyarországot arra, hogy bármit is tegyen”