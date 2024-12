- A bíróságok érdekében állnak a tervezett változtatások

igazságszolgáltatás;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-12-12 11:08:00 CET

Jó megállapodásnak nevezte az igazságügyi reformcsomaggal kapcsolatos egyezséget a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt mondta, a megállapodás is azt rögzíti, hogy számtalan részletről van szó, amiről tárgyalnak. Azt hangozatta, mindez egy jó megállapodás, a bírósági szervezet érdekében áll. A legkényesebb ízléssel rendelkezőknek is meg kell feleljen az, hogy a kormány leült, tárgyalt, mindenkit meghallgatott, mindenkivel megegyezett. Egyúttal emlékeztetett, mind az OBT és a Kúria is támogatta a megállapodást. Szerinte jól látható, hogy azon a meghirdetett tüntetésen, ahol minden lehetséges eszközzel próbálták őket részvételre buzdítani, alig voltak, akik részt vettek volna. Én nem látom a sajtóban keltett próbálkozást, azt látom, értem is a célokat, nem tartom szépnek és nemesnek a célokat, de a kormány rendkívül korrekt módon járt el, ezt követően is egyeztetni fogunk - mondta a miniszter. Éppen ezért azt gondolja, hogy itt egy zavarkeltési szándék volt, ami túlmutatott a bíróságokon, és ő csak fejet hajt a bíróságok előtt, hogy ennek nem ültek fel.