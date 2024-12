- Orbán Ráhel: Talán mi, magyarok rendelkezünk olyan ősi képességekkel, ami a longevity alapját képezheti

turisztika;Orbán Ráhel;Tiborcz István;BDPST Group;

2024-12-12 14:15:00 CET

Feltehetően médiatörténeti gyöngyszemre lelt a 444 a Trend FM műsorában, amikor meghallhatták Magyarország kormányfőjének, Orbán Viktor lányának rádióinterjúját. Orbán Ráhelt a műsorban a BDPST Koncept alapítójaként mutattak be, s a félórás beszélgetés leginkább a turizmusról, illetve a férjével, Tiborcz Istvánnal közös BDPST Group fantasztikus teljesítményeiről szólt. A portál számos úgynevezett aranyköpést gyűjtött csokorba. Elöljáróban néhány: „Nem vagyok az a típus, aki nagyon sokáig fürdőzik egy sikerben. (...) Szeretem a szorgalmas embereket, valószínűleg én magamat is elég szorgalmasnak tartom. (...) Azt hiszem, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy nő vagyok, mert mi nőknek van lehetőségünk arra, hogy többfajta szerepünk legyen.”

A 444 idézi az idegen szavak sokaságát, amellyel a üzletasszony nyilván szorgalmas munkája alátámasztásául használt. – Longevity, entertainment suite, masterclass, desztináció – sorolták, hozzátéve a magyar határozoszó, az egyébként gyakori emlegetését, legalább tízszer. A cikk szerint a második legtöbbször elhangzó szó a longevity, amelynek fontosságát hosszassan ecsetelte a kérdező és a válaszoló. Orbán Ráhel kitért ugyan a mesterséges intelligenciára, az AI-re, de megjegyezte: „egy sokkal kedvesebb szerintem arról beszélgetni, hogy maga a longevity, tehát az egészséges életmódnak a fontossága, az az embereknek az életében egy előkelőbb helyre került ma már, vagy egyre jobban fontosabbá válik mindenki számára, és ezért az idegenforgalom is választ ad egyébként az igényekre.”

Itt kitért a lényegre a miniszterelnök lánya, arra, hogy „Magyarországon sokat beszélgetünk a wellnessről, hiszen itt vagyunk a Kárpát-medencében, és mindannyian tudjuk, hogy nagyon szerencsések vagyunk abban a tekintetben, hogy nagyon jó a vízellátottsága az országnak”. Ide kapcsolódik az egyik sárvári szállodájuk, „aminek már teljesen a longevity koncepciója van” – Ha eljönnek egyébként a három-négy-öt napra, akár hetekre, akkor ott egy olyan életmódváltozást eszközölhetnek, amit később hazavihetnek, bevihetik a mindennapjaikba, amelyek az ő életminőségüket változtatja meg, és törekednek arra, hogy nemcsak tovább éljenek, de tovább jól éljenek – ígérte a vendégeknek Orbán Ráhel.

A kérdésre, hogy a szélesebb közönséghez – magyarul a csóróbbakhoz – ez hogyan juthat el, Orbán Ráhel elmagyarázta: „A longevitynek része lehet egy jógatáboros elvonulás, ahova lényegében a matracon és a csenden kívül sok mindenre nincs feltétlenül szükség. (...) A longevityt az teszi érdekessé, hogy az ember otthon is csinálhatja, a négy fal között”, és lehet digitális eszközökön masterclassokat követni, ahhoz, hogy az ember egyébként ezt a longevityt beépítse a mindennapjában”. – Kicsit azt érzem, hogy a mi gyökereink, a mi magyar gyökereink hordozzák magukban azt a törekvést, hogy jól éljünk – fejtette meg nemzetünk nagy titkát.

Orbán Ráhel nem mellesleg üdvözölte, hogy az állam megvette a ferihegyi repteret, mert „a fejlődő desztinációk térképén – és itt most a számok alapján beszélek – mindenképpen ott van, az üzleti turizmus térképe még halványan ábrázolja csak Budapestet, ott még szeretnénk, ha sokkal erőteljesebben jelen lehetnénk”. Az üzletasszony megerősítette a felújítás alatt álló Gellért szállóról, hogy „a szupergazdag ázsiaiakat célozza majd”, és „nyilván fognak kialakításra kerülni olyan szállodai szobák vagy lakosztályok, amelyek egyébként nem voltak anno, amikor épült, viszont a mai világban van rá igény, ilyenek például az úgynevezett entertainment suite-ek”, rendezvények megtartására. Kiderült az is, hogy napirenden van a Tiborcz Istvánhoz férjéhez tartozó Gránit Bank „teljes újrabrandelése” is.