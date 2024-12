- A cél a vízmegtartás – Hazánk a közvélekedéssel szemben nem víznagyhatalom, hanem vízhiányos ország

vízgazdálkodás;Egyensúly Intézet;

2024-12-12 20:45:00 CET

Hogyan legyen Magyarország vízben gazdag? - erre keresték a választ azon a szakmai sajtóbeszélgetésen, ahol az Egyensúly Intézet ismertette szakpolitikai javaslatait a magyar vízbiztonság megteremtéséről. Ebben huszonkilenc konkrét ajánlást tettek le a döntéshozók asztalára. Bár vannak vélemények, amelyek szerint világszinten is jelentős, vízben gazdag országunk van, de vannak olyan nézetek is, hogy ez nem igaz, tíz éven belül elsivatagosodunk. De akkor mi is az igazság? - tette fel a kérdést Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, a háttérbeszélgetés résztvevőinek.

Sokáig valóban az volt a vélekedés, hogy víznagyhatalom vagyunk, de ha megnézzük az adatokat kiderül, hogy felszíni vizeink 94,3 százaléka külföldről érkezik hozzánk, ugyanakkor az egy főre jutó, az ország területén képződő, belső megújuló vízkészlet alapján hazánk az EU tagállamai közül az utolsó előtti helyen áll - válaszolt Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgatója. Ez pedig kitesz minket a határainkon kívül zajló, akár vízvisszatartó, akár vizelengedő szakpolitikai folyamatoknak. Ez az egyik oka annak, hogy nem vagyunk víznagyhatalom. Erre erősít rá a klímaváltozás: csökken az átlagos csapadékmennyiség - a múlt század eleje óta négy százalékkal -, eközben egyre több a hőhullámmal terhelt napok száma, és egyre kevesebb a csapadékos napok száma, ami viszont már jóval drámaibb arányváltozást mutat: harminc százalékot. Tehát a kicsit kevesebb csapadék sokkal kevesebb nap alatt hullik le, szélsőségesebbek az időjárási események, az itthon keletkező víz egyre inkább felértékelődik.

Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Környezetpolitikai Tanszék egyetemi docense szerint az elhangzottak felvetik azt a kérdést, hogy mennyire vagyunk urai a saját helyzetünknek. A felszín alatti vízkészleteinkre és különösen rétegvizeinkre (két vízzáró réteg között elhelyezkedő víz) úgy kell tekintenünk, mint a család közös ezüstkészletére – értékes kincsre, amelyet meg kell őriznünk a jövő generációk számára.

Bardóczy Sándor, Budapest főtájépítésze kiemelte, hogy a 2022-es aszály, és a 2024-es árvíz igazolják a korábbi klímamodelleket, amelyek azt állítják, vagy túl sok víz van, vagy túl kevés. Az árvíz például a Földközi-tenger melegedésének a következménye volt, az onnan párolgó, légkörbe kerülő víz egy ciklon révén végül a Duna vizét késztette áradásra. Budapest még mindig küzd a 22-es aszály áldozataival, olyan fafajok, mint például a nyírfa, a fenyőfélék, amelyek hidegebb éghajlatról származnak, megadják magukat az időjárásnak. (A mi udvarunkban az elmúlt két évben a háromból kettő, a nyár közepén kiszáradt nyírfát kellett kivágni - a szerk.) Bardóczy szerint az egymást gyorsan követő aszályok, árvizek azt jelzik, egyszerre fogunk elsivatagosodni és vízbefulladni.