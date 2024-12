- Tuzson Bence szerint elévült Till Tamás gyilkossági ügye

emberölés;elévülés;Tuzson Bence;Till Tamás;

2024-12-13 11:31:00 CET

Már elég régóta az a szabály Magyarországon, hogy az emberölések normál esetben nem évülnek el. Ám van egy speciális eset, amikor egy kiskorú sérelmére egy kiskorú követ el emberölést. A kiskorú esetében életfogytig tartó szabadságvesztést nem lehet kiszabni a jelenlegi szabályok alapján, és ezért ez a bűncselekmény nem tartozik abba a körbe, amelyik nem évül el – jelentette ki az igazságügyi miniszter az Inforádió Aréna című műsorában.

Tuzson Bence szerint át kell gondolni a szabályozást, ha egy ilyen eset előfordul. „Így joggal vetődik fel az a kérdés, hogy ha kiskorú követte el ezt a bűncselekményt, akkor is szűnjön meg az elévülés, és valóban a Fidesz-frakció be is nyújtott egy ilyen javaslatot, szerintem helyesen, hogy ezekben az esetekben se évüljön el az emberölés bűncselekménye” – fejtegette.

Közölte, a legegyszerűbb az, ha kimondjuk, hogy az emberölések nem évülnek el. „Az elévülés annyit jelent, ha eltelik egy bizonyos idő, ebben az esetben 15 év, amíg nyomozati cselekmény nem történik az ügyben, itt is az történt, hogy nem találták meg az elkövetőt, lezárták a nyomozást, eltelt 15 év, és a 15 év után történt olyan esemény, amelyik a nyomozás folytatására indította a nyomozóhatóságot, de volt 15 olyan év, amikor nem történt semmi. Ekkor évülnek el a bűncselekmények. Ez a büntetőjognak a sok évszázad alatt kialakult szabálya. Ennek megfelelően ahhoz kell hozzányúlni, hogy ha egy ilyen súlyú bűncselekményről beszélünk, akkor egyáltalán felvetődhet-e az, hogy ez a bűncselekmény elévüljön, és itt az a válasz, hogy nem, ez a bűncselekmény nem évülhet el, itt nagyon határozottnak kell lenni” – magyarázta a tárcavezető.

Magyar György ügyvéd a Népszavának azt mondta, bár nem láthatjuk a Till-ügyet teljes terjedelmében és tartalmában, az elképzelhető, hogy az elmúlt hosszú évek során voltak olyan pillanatok, amikor ez a bizonyos 15 éves elévülési időszak félbeszakadt. Jelezte, ha Till Tamás ügyében valamelyik szál felgöngyölése során F. János képbe került, és vele kapcsolatosan folytattak nyomozati cselekményt, az megszakíthatja az elévülést.