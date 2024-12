- Heti abszurd: Csak a leállítást nem állítja le a vezér?

Heti abszurd;

2024-12-14 21:27:00 CET

Az az egyik fő baj a világgal, hogy az okosak általában kételkednek még magukban is, a hülyék ellenben mindig mindenben marha magabiztosak. Például bedőlnek annak, hogy Menczer Tamás csak leállította az agresszív kocsmai tempót, amit valójában Magyar Péter hozott be a honi közéletbe. Mert szidta a magyarokat, hogy büdös a szájuk, meg büdösek az emberek, és még elnézést sem kért, ezért kellett helyre tenni és le(ki)csicskázni. A miniszterelnök meg utána egy fél országot gázlángol, hogy Menczer „jól tette”, mert a hőbörgőkkel csak a saját nyelvükön lehet beszélni, miközben legitimálja a politikai bullying eddig látott legundormányosabb formáját, amit ő is magas szinten, mi több, a legmagasabban űz. Például amikor az ukránokat okolja, amiért nem jött létre a karácsonyi tűzszünet, amelyről ő személyesen egy órán keresztül próbálta telefonon meggyőzni Putyin elnök-agresszor-barátocskáját.

Szabadon idézzük szavait a következő Kossuth Rádiónak adott interjújából:

„Ez a Zelenszkij egy ilyen agresszív, lehet, hogy másoknak imponáló, nekem inkább ellenszenves, lesöprő stílusú, rém kellemetlen alak. Akivel nem lehet értelmesen beszélni.

Hiába ígérte meg Vologya, hogy megfontolja az általunk javasolt tűzszünetet, Zelenszkij nem kért sem a magyar közbenjárásból, sem a békéből. Jön azzal, hogy nem tájékoztattuk, meg hogy nélkülük nem lehet tűzszünetről tárgyalni, pedig Olaf Scholz is felhívta Vologyát, de az bezzeg az ő dolguk, hogy miről beszélgettek. A konfliktusnak így nem is lehet vége, amíg Ukrajna háborúpárti, Brüsszel háborúpárti, az USA szintén, de csak amíg Trump barátom el nem hozza ott is a békét. Putyin barátom pedig jól tette, hogy odament Ukrajnába és leállította a háborúskodni akarókat, akikkel csakis a saját nyelvükön lehet beszélni. Módosítanám is kicsit a bibliai idézetet a saját szájízem szerint: ki drónt ránt, drón által vész el. Egyszer talán a világ naiv, megtévesztett fele is belátja majd, hogy az ilyen Zelenszkij-félékkel nem lehet mást csinálni, mint odamenni, és leállítani. Végre valaki magára vállalta ezt a súlyos áldozatokkal járó feladatot, hogy elhozza a békét az ukránoknak és egész Európának, ahol már csak mi, magyarok állunk ki a béke meg a Grúz Álom elsöprő választási győzelme mellett. Ami szintén a világbékéről szól, amelyben hiszünk, és aki nem hisz, azt le kell állítani, mint a komplett grúz ellenzéket.