- Tűzszünet helyett rakétaeső Ukrajnára

Ukrajna;tűzszünet;rakétatámadás;

2024-12-14 21:05:00 CET

Ukrajna katonai-hadiipari kapacitásait kiszolgáló üzemanyag- és energetikai infrastruktúrájának kritikus létesítményeit célozta az az összehangolt légitámadás sorozat, amelyet pénteken hajnalban hajtott végre az orosz légierő. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közlése szerint Oroszország ezzel „méltó választ adott” arra, hogy néhány napja az ukrán haderő nagy hatótávolságú amerikai ATACMS rakétákkal mért csapást az oroszországi Taganrog katonai légibázisára és hadiüzemére. Moszkva napok óta válaszként súlyos megtorlást ígért, ami nyomán Ukrajna szövetségesei attól tartottak, hogy újra bevetik az orosz „csodafegyvert”, az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát (MIRV). Erre azonban nem került sor, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi platformon közzétett beszámolójában azt írta, legalább egy észak-koreai rakétát viszont bevetett Oroszország.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna valamennyi régiójára kiterjedt az összehangolt orosz támadás, amely során 93 cirkáló- és ballisztikus rakétát és közel 200 drónt lőttek ki az országra. Ebből 81 rakétát fogtak el az ukrán F-16-ok. Ez volt az egyik legnagyobb, az ukrán energetikai infrastruktúránkat célzó csapás - írta Zelenszkij. Az elnök szerint Putyin „béketerve” egész Ukrajna elpusztítása, és „a világ határozott reakcióját” kérte az Orosz Föderáció ezen támadásaira.

A péntek hajnali orosz támadás Ukrajna nyugati régióit, így Kárpátalját is érintette. Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy Kárpátalja légterét két rakéta szelte át Egyiket Munkács közelében, a másikat Várkulcsa községnél lőtte le a 101-es kárpátaljai területvédelmi dandár, károk és áldozatok nem voltak. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága pénteken az X-en közölte, hogy a hajnali ukrajnai orosz támadás nyomán minden rendelkezésre álló erőt és eszközt aktiváltak, fokozták a légi járőrözési feladatokat, a földi légvédelmi rendszereket és radarállomásokat a legmagasabb fokú készenlétbe helyezték. Reagált a NATO is. A szövetség honlapján közzétett tájékoztatás szerint a lengyel légtérben, „mintegy 30 szövetséges repülőgép harci és felderítő feladatokat teljesít folyamatosan”.

Az Orbán Viktor által felajánlott karácsonyi tűzszünet sorsát is vélhetően megpecsételte a tegnapi támadás. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, Oroszország nem tűzszünetet, hanem békét akar a saját feltételei szerint, akkor, amikor minden kitűzött céljuk megvalósul, számolt be az EFE hírügynökség. A Kreml szóvivője ugyanakkor jelezte, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra.

Peszkov reakciója azért furcsa, mert szerdán még azt mondta, Moszkva támogatja a magyar kormányfő erőfeszítéseit. Az orosz fél azonnal reagált Orbán kezdeményezésére: a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZ) közvetlenül Putyin és Orbán telefonbeszélgetése után küldött javaslatokat egy esetleges fogolycserére a magyar nagykövetségre. A Népszava Havasi Bertalanhoz, a miniszterelnök szóvivőjéhez intézett kérdéseket. Arról érdeklődtünk, továbbította-e az ukrán félnek Magyarország az FSZB fogolycsere javaslatot, van-e rá ukrán válasz, illetve, hogy mi a miniszterelnök álláspontja a Kreml szóvivő azon kijelentésére, hogy ők nem tűzszünetet, hanem saját feltételek szerinti békét akarnak. Válaszokat egyelőre nem kaptunk.