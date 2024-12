- A rendőrség szerint a vállalat mérete és befolyása lehetett az indíték a UnitedHealthcare-vezér elleni merényletnek

merénylet;rendőrség;New York;UnitedHealthcare;Brian Thompson;

2024-12-14 06:15:00 CET

A vállalat mérete és befolyása lehetett az indíték a UnitedHealthcare globális egészségbiztosító vezérigazgatója elleni merényletnek - nyilatkozta New York rendőrségének nyomozóparancsnoka.

Joseph Kenny a WNBC televíziónak csütörtökön adott interjúban a nyomozás állásáról elmondta, hogy a Brian Thompson elleni december 4-i merénylettel gyanúsított Luigi Mangione és családja nem volt ügyfele a nagy biztosítónak, ugyanakkor a férfi letartóztatáskor megtalált írásában abban az összefüggésben említette meg a céget, mint az Egyesült Államok ötödik legnagyobb vállalata. Ebből a nyomozók arra következtetnek, hogy ez lehetett egy indíték - mondta a rendőri vezető. Hozzátette, a vizsgálat szerint a férfinak tudomása volt arról, hogy a UnitedHealthcare mikor és hol tartja éves befektetői gyűlését New York-ban.

Az eddigi nyomozás arra is fény derített, hogy Luigi Mangione, a közelmúltban súlyos hátsérülést szenvedett, ami teljesen megváltoztatta az életét.

A símaszkos december 4-én a kora reggeli órákban pisztollyal lőtt rá Brian Thompsonra, a biztosítótársaság vezérigazgatójára, majd kerékpárral távozott a helyszínről. A tetthelyen talált lövedékek hüvelyén a nyomozók vésett üzeneteket találtak, és egy hátizsákban játékpénzt.

A hatóságoknak több nap nyomozás után egy, a gyilkosság helyszínéhez közeli kávézóban egy pohárról sikerült DNS-mintát azonosítania, valamint a hotel kamerája segítségével fényképhez is jutottak.

Luigi Mangione DNS-e a nyomozók szerint megegyezik az azonosított DNS-sel.

A gyanúsítottat öt nappal a gyilkosság után vették őrizetbe, miután egy Pennsylvania állambeli gyorsétterem dolgozója felismerte a közzétett fotó alapján, és értesítette a hatóságokat. A férfit továbbra is Pennsylvania államban tartják fogva, a bíró megtagadta, hogy óvadék ellenében szabad lábra helyezze. New York kerületi ügyésze közölte, hogy a férfi átadását kérik, hogy az állam törvényei alapján emeljenek ellene vádat.

Luigi Mangione-t családja november 18-án San Francisco-ban eltűntként jelentette be. A férfi a nyomozás megállapítása szerint november 27-én Atlantából busszal utazott New Yorkba, ahol hamis személyi igazolvánnyal jelentkezett be egy hotelbe.