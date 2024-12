- Oroszellenes pólót viselt, kitiltották a litván sportolót a budapesti fitnesz világbajnokságról

Kitiltottak egy litván sportolót a Budapesten megrendezett 2024-es Funkcionális Fitnesz Szuper Világbajnokságról, mert egy „Make Russia Small Again” („Tegyük újra kicsivé Oroszországot”) feliratú pólót viselt, hogy tiltakozzon az orosz versenyzők ellen. Ezután az egész litván csapat úgy döntött, hogy visszalép a versenyzéstől, írja a litván LRT alapján a Telex.

A világbajnokságot december 12. és 15. között rendezik meg a Budapesten a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Kornelija Dūdaitė szerint a szervezők azt ígérték, hogy az oroszok csak „semlegesként” indulhatnak a világbajnokságon, azaz nem használhatják az orosz zászlót, nem viselhetik az Oroszország-feliratot a ruháikon. A beszámolók szerint ennek ellenére mégis így hivatkoztak rájuk az eseményen, ezért vette fel a litván sportoló tiltakozásképp az említett pólót, kifejezve szimpátiáját Ukrajnával.

A szervezők ezután azt mondták neki: vagy leveszi a pólót, vagy kizárják őt és a litván csapatot a versenyből. Miután kizárták, a Litván Funkcionális Fitnesz Szövetség úgy döntött, hogy az egész csapat visszalép a versenytől.

Az esetre reagálva a litván külügyminiszter azt írta: támogatja Kornelija Dūdaitėt, mert „senkit sem szabad büntetni azért, hogy felszólalt a terror és az agresszió ellen”. Hozzátette, hogy büszke azokra a litvánokra, „akik bátran kiállnak a szabadság és a saját értékeik mellett”.

No one should ever be punished for speaking out against terror and aggression. The aggressor is the one who should be held accountable.



I'm proud of Lithuanians who bravely stand up for freedom and their values in all circumstances. We’ve got your back, Kornelija Dūdaitė! ???????? pic.twitter.com/E7iChQ1f2s