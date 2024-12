- Schmidt Mária szerint Ungár Péter lázad az anyja ellen, ezért nem lett belőle fideszes politikus

Orbán Viktor;Schmidt Mária;Szájer József;Ungár Péter;Magyar Péter;

2024-12-14 13:12:00 CET

Schmidt Mária szerint Ungár Péterből azért lett ellenzéki vezető, mert ő az anyja, „csak lázad az anyja ellen” – mondta a Terror Háza Múzeum főigazgatója Dull Szabolcs Ötpontban című podcastjában.

A 444.hu szemléje szerint Schmidt Mária arról beszélt, hogy fia így is eleget szív miatta. „Ha ott lenne a Fideszben, akkor mindenki azt mondaná, persze, az anyád révén van ez vagy az. (...) Nem egyezik a világlátásunk, de lehet, hogy 40 éves korában ő is fideszes lesz, reménykedem benne” – mondta az LMP most 33 éves társelnökéről.

Magyar Pétert egyszer látta, de nem beszélt vele, a műsorban Vargánénak hívta. Többek között arról is beszélt még, hogy Orbán Viktor a barátja, és szerinte a miniszterelnök nem fog leállni vitázni a Tisza Párt elnökével. Úgy véli, Novák Katalinra nagy karrier várt volna, ha nincs a kegyelmi botrány, de szóba került Szájer József visszatérése is. Azt mondta, Szájer nem követett el politikai hibát, az magánéleti hiba volt, amiért súlyosan megfizetett.

„Mi egy tízmilliós ország vagyunk, nekünk nem feladatunk, hogy beszóljunk Kínának, beszóljunk Oroszországnak. A Nyugatnak azért szólunk be, mert annak a részei vagyunk. Amikor a Szovjetunió részei voltunk, akkor azoknak szóltunk be” – fejtette ki véleményét a műsorban.

Schmidt Máriától nemrég finoman szólva vitatható állítások hangzottak el Oroszország és Nyugat-Európa szabadságának kérdésében. A közmédia Ez itt a kérdés című műsorában azt állította, hogy Oroszországban szabad választások vannak, az orosz vezetők ablakon történő furcsa kiesését pedig úgy kommentálta, hogy nyilván a nyílászárókkal még akadnak problémák.