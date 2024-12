- Volodimir Zelenszkij: Oroszország bevonta Észak-Koreát a háborúba

Észak-Korea;kiterjesztés;katonai veszteségek;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-12-14 19:42:00 CET

Ma már előzetes adatok vannak arról, hogy az oroszok az Ukrajna elleni támadásaik során egyre jelentősebb számban vetik be az észak-koreai katonákat – posztolta Facebook-oldalán Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a Kim Dzsongun rezsimje által küldött harcosok már betagozódtak az orosz egységekbe, és bár egyelőre csak a Kurszki területen végzett műveletekben használják őket, olyan információkat is kaptak, hogy az ukrán front más területein is számolni kell az érkezésükkel.

Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok oldalán bevetett észak-koreai kontingens jelentős veszteségeket szenvedett el . A Kreml valójában egy másik államot (Észak-Koreát) vont bele ebbe a háborúba, s feltette a kérdést: „Ha ez nem eszkaláció, akkor mi?” Meg is adta a választ, mert Ukrajna vezetője szerint nem más, mint Vlagyimir Putyin tesz olyan lépéseket, amelyek kiterjesztik és tovább folytatják a háborút.

– Az orosz elnök tolja el magától a béke lehetőségét, állítja a világot újabb háborús problémák elé, immár Ázsiában is, és ezért tanítják az oroszok Észak-Koreát a modern hadviselésre – szögezte le Volodimir Zelenszkij. Felidézve, hogy Moszkva figyelmen kívül hagyja a világ országainak békefelhívásait Kínától és Brazíliáig, s ha minderre nem lesz „durva reakció” Oroszország tovább rontja a helyzetet, mert „mindig ilyen”.

Az ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy megvédik nem csak magukat, de az észak-koreaiakat is. – Továbbra is együttműködünk minden partnerünkkel, hogy megállítsuk ezt a háborút, és elérjük a biztonságos, garantált békét – fűzte hozzá Volodimir Zelenszkij, aki a jövő héten ismét az EU-val tárgyal, és eltökélt abban, hogy nem csak Ukrajna védelmét kell folyamatosan és még jobban támogatni, hanem az Oroszország elleni szankciókat, Európa közös védelmét és a békediplomáciát is.