- „Vlagyimir Putyin még Észak-Koreával együtt is kisebb, mint Európa egyesült ereje”

Európai Unió;Európai Parlament;Ukrajna;biztonságpolitika;rendkívüli ülés;szolidaritás;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;Roberta Metsola;orosz-ukrán háború;

2024-11-19 20:15:00 CET

Oroszország Ukrajna elleni totális háborúja 2022. február 24-én, ezer nappal ezelőtt kezdődött, erről emlékezett meg az Európai Parlament keddi rendkívüli plenáris ülésén. Az EP tagjai biztosították Ukrajnát, addig támogatják a megtámadott országot, ameddig csak szükséges.

Az Európai Unió a kezdetektől Ukrajna mellett állt, emelte ki Roberta Metsola, az Európai Parlament máltai elnöke beszédében. Hangsúlyozta: Ukrajna biztonsága Európa biztonsága is. Ukrajna nélkül nem szabad Ukrajnáról dönteni, a valódi békéhez pedig igazságos békére van szükség.

Videós beszédében Volodimir Zelenszkij emlékeztetett, hogy sikerült visszatartani Putyint Ukrajna elfoglalásától az elmúlt ezer napban, miközben Európát is védték. Szerinte az orosz elnöknek nem számítanak az emberek, csak a pénzt és a hatalmat tartja értéknek. Ezt kell tőle elvenni a békéért, hiszen magától nem fog megállni. Az ukrán elnök megköszönte az Európai Parlament támogatását, szerinte minden orosz csapásra válaszolni kell. Amíg egyesek Európában Ukrajna kárára a választásokra gondolnak, addig Putyin a háború megnyerésére összpontosít — szúrt oda a februári választásokra készülő Olaf Scholz német kancellárnak, aki néhány napja telefonon tárgyalt Putyinnal, és olyan fegyvereket tart vissza Ukrajnától, amelyekkel sikeresen támadhatnák az oroszországi katonai célpontokat.

Zelenszkij megköszönte és elismerte a szankciókat, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy Oroszország egy árnyékflotta segítségével kerüli meg a szankciókat, az olaj eladása így tovább élteti az orosz háborús gépezetet. Ukrajna megérdemli, hogy a következő évet a béke évévé tegye — mondta.

Az ukrán elnök után az EP frakcióvezetői is felszólaltak, mindegyikük elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A legtöbb frakció, így az Európai Néppárt, a szocialisták, a liberálisok és az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni pártját is magában foglaló Európai Konzervatívok és Reformerek is hangsúlyozták, Ukrajnát fegyverrel is támogatni kell. Trump megválasztása kapcsán pedig többen is emlékeztettek, Európának fontosabb szerepet kell vállalnia a saját és a kontinens biztonságának megteremtésében.

A Patrióták Európáért frakció nevében a fideszes Gál Kinga EP-képviselő szólalt föl: Oroszországot agresszornak nevezte és mielőbbi tűzszünetet sürgetett, igaz, nem utalt arra, milyen biztosítékot nyújtana a háború kiújulása ellen egy garanciák nélküli tűzszünet. Állítása szerint Magyarország erején felül teljesít, összesen több, mint 1,4 millió ukrán menedékkérőt fogadtunk eddig. Gál azzal nem büszkélkedett, hogy nyáron számos ukrán régióból érkező menekülttől vonta meg a kormány a juttatásokat. Az Eurostat számai szerint az EU országaiban mintegy 4,2 millió ukrán menekült kap támogatást, ebből kevesebb mint negyvenezren vannak Magyarországon.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke videoüzenetben emlékezett meg az ezer napja tartó háborúról. Mint mondta, Európa Ukrajna otthona és igaz barátja, és számíthat az EU támogatására, bármennyire is félelmetesnek tűnik a közelgő tél — mondta, utalva arra, hogy az orosz támadások az ukrán áramellátás egy jelentős részét tönkretették, így sok ukrán számára az áram és a fűtés sem biztosított, még ha a bombázástól védettebb helyen is élnek.