Atlantisz;

2024-12-16 06:00:00 CET

Mit tudunk a világról? – ötlött fel bennem még a Covid-járvány kitörésének kezdetén, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a gyilkos kor, máig nem tisztázott körülmények között ebből a kínai városból rontott rá a világra. Földrajz iránt érdeklődő embernek ismerem magam, aki nagy biztonsággal igazodik el a világban. Nem is annyira utazásoknak és ezzel kapcsolatos élményeknek köszönhetően, mert ez a tudás részben szerzett, tárgyi tudás. Európát még nem hagytam el. Igaz, a kontinens szinte minden országában jártam már. Ezzel együtt nem lehetne zavarba hozni dél-amerikai és ázsiai országok és benne a fontosabb városok földrajzi elhelyezkedésével, ahogyan Ausztrália városaival sem.

Vuhanról soha nem hallottam, ami annál is meglepőbb volt utólag, mert egy közel 14 milliós városról van szó, ami kínai méretek között is az élvonalba tartozó. A méretekhez egyetlen adalék – ezzel testvérem szokott traktálni –, hogy

Budapest a maga kétmillió lakójával nem férne be az ötven legnépesebb kínai város közé,

ami akkor is megdöbbentő tény, ha tudjuk, egymilliárdot meghaladó lélekszámával Kína immár csak a világ második legnépesebb állama.

Tájékozatlanságom – Vuhan nem ismeretét idesorolom – azért is késztetett elgondolkoztatására, mert az elmúlt egy-két évben több könyvet olvastam Kínáról. Nem utolsósorban azért, mert jobban, mélyebben szerettem volna érteni annak az országnak a közelmúltját és jelenét, amely az elmúlt öt-tíz évben a legnagyobb magyarországi befektetőként jegyezhető, köszönhetőn a debreceni akkumulátorgyáraknak, és lakhelyem, Szegeden létesülő elektromos autókat gyártó BYD-nak, amely akár akarja, akár nem, valamilyen szinten át fogja formálni a Tisza-parti várost. Talán Szeged akkor sem lesz autóváros, ha a gyártás szempontjából minden a legkedvezőbben alakul, és valóban sikerül a termelési darabszámot feltornászni évi 300 ezer autóra, amire azért ebben a pillanatban, ami akár éveket is jelenthet, kevés esély mutatkozik. Az e-autók iránti kereslet és lelkesedés erőteljesen megcsappant, állami támogatások hiányában a lakossági vásárlások jelentősen visszaestek. Ezt mutatják az eladási statisztikák, valamint az a tény is, hogy az akkugyárak egymás után fogják vissza termelésüket. Legutóbb ebben a szellemben nyilatkozott a Debrecenben e-autó gyárat építő BMW is. Ezek a jelek félreérthetetlenek. Még akkor is, ha ez idő szerint senki nem tudja, hogy átmeneti vagy tartós megtorpanásról lehet szó.

Kávézni hívtam egy, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán dolgozó régi ismerősömet, földimet, mert újságírói munkán még Békéscsabán hozott össze minket, és alakult ki kifejezetten jó munkakapcsolat a tudomány embere és a médiamunkás között. A gazdasági modernizáció, az elmaradt térségek fejlesztése mellett kutatási területe a statisztika, ezen belül is a földrajzi statisztika.

Az említett kávéházi beszélgetés mondtam el neki némileg szégyenkezve, hogy Vuhanról, a kínai metropoliszról a világjárvány előtt soha nem hallottam. Válasza meglepett: ő sem.