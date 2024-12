- Közeleg a karácsony és az év vége, így alakulnak a boltok nyitvatartásai

karácsony;boltok;nyitvatartás;Ünnepi nyitvatartás;év vége;

2024-12-15 11:15:00 CET

A nagy élelmiszerláncok többsége nyitva tartja üzleteit december 24-én, a boltok általában 12 óráig várják a vásárlókat, de lehetnek eltérések, ezt követően 27-én nyitnak a boltjaik, amelyek az ünnepi rend szerint 31-én többnyire 14-16 óráig állnak majd a vásárlók rendelkezésére - tájékoztatták a vállalatok az MTI-t.

Az Auchan december 24-én 12 óráig várja a vásárlókat, az áruházlánc tapasztalatai szerint a vevőknek biztonságot jelent, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudnak vásárolni, igény van ilyenkor is a friss termékekre - közölték. Tudatták azt is, december 27. és 30. között a szokásos nyitvatartási időben működnek az üzleteik, december 31-én 16 óráig lesznek nyitva.

A Penny üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva, december 19-én, 20-án, 21-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással működnek, 21 órakor zárnak. Az üzleteiknél december 22-én a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben, akárcsak december 27. és 30. között, míg december 31-én 14 óráig tartanak nyitva.

A vásárlói igényeket figyelembe véve a Spar és az Interspar áruházak többsége december 24-én 12 óráig tart nyitva, de néhány, bevásárlóközpontban üzemelő áruház esetében előfordulhatnak eltérések - közölte a cég az MTI-vel. December 20. és 23. között az Interspar hipermarketek 6-tól 22 óráig lesznek nyitva, de lehetnek kivételek a bevásárlóközpontokban működő üzletek esetében. Egyes Spar szupermarketek december 21-én és 22-én meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat. A két ünnep között a szokásos nyitvatartás szerint üzemelnek a boltok, december 31-én a szupermarketek legalább 14 óráig lesznek nyitva, az Interspar hipermarketek többsége 16 óráig lesz elérhető.

A Tesco áruházaiban is 12 óráig lehet vásárolni december 24-én, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a vevők igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét - közölték. Az ünnepi időszak többi napján a megszokott nyitvatartási időben várják vásárlókat. December 31-én a Tesco áruházak egységesen 18 órakor zárnak.

Az Aldi azt közölte, áruházai december 24-én 12 óráig lesznek nyitva, figyelembe véve a vásárlók igényeit és a vállalat munkatársainak érdekeit is. December 31-én 16 óráig tartanak nyitva az Aldi üzletei.

A Lidl idén sem nyitja ki üzleteit december 24-én, a vállalat célja, hogy minden munkavállalója nyugodtan készülhessen, és szerettei körében tölthesse az ünnepet - tájékoztatták az MTI-t. December 23-án ugyanakkor meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat országszerte. A két ünnep közötti időszakban a Lidl üzletei a megszokott nyitvatartással működnek, december 31-én 16 óráig tartanak nyitva.