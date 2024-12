- Akár több ezer ember is életét veszthette az Indiai-óceánon pusztító ciklon miatt egy francia szigeten

Franciaország;katasztrófa;szélvihar;ciklon;

Több száz, de akár több ezer ember is életét veszthette, amikor az elmúlt közel egy évszázad legerősebb ciklonja elérte az Indiai-óceánon található francia Mayotte szigetcsoportot – közölte vasárnap egy magas rangú helyi francia tisztviselő

A Chido ciklonhalálos áldozatainak számát firtató kérdésre – írja a Reuters – a francia belügyminisztérium azt válaszolta, hogy azt nehéz lesz pontosan meghatározni, jelenleg nem lehet konkrét adatot közölni. A szélvihar az éjszaka több mint 200 kilométer per órás széllökésekkel érte el Mayotte szigeteit, megromgálva lakóházakat, kormányzati épületeket és egy kórházat is. A szakértők úgy becsülték, hogy ez volt az elmúlt több mint 90 év legerősebb vihara, amely lesújtott Mayotte-ra. „Őszintén szólva, amit tapasztalunk, az egy igazi tragédia, és az ember úgy érzi, mintha egy nukleáris háború utóhatásait élné át… láttam, ahogy egy egész városrész teljesen eltűnik” – mondta Mohamed Ishmael, Mayotte fővárosának, Mamoudzou egyik lakója. Tizenötezer ház maradt áram nélkül, a mentés érdekében légi hidat hoztak létre a Madagaszkár túloldalán található Réunion szigetéről, amely szintén francia tengerentúli terület. Gondolataim mayotte-i honfitársainkkal vannak, akik a legszörnyűbb órákon mentek keresztül, és közülük néhányan mindent elvesztettek, akár az életüket is – mondta Emmanuel Macron francia elnök.

A francia csendőrség által közzétett felvételeken több száz olyan ház romjait lehet látni Mayotte egyik szigetének dombjain, amelyeket az illegális bevándorlók miatt építettek. Az elmúlt évtizedekben több ezren próbáltak átkelni a kelet-afrikai partoknál található Comore-szigetekről Mayotte-ra, amely magasabb életszínvonalat és hozzáférést kínál a francia jóléti rendszerhez. A párizsi belügyminisztérium adatai szerint Mayotte-on több mint 100 ezer migráns él papírok nélkül.

Mayotte csaknem nyolcezer kilométerre fekszik a fővárostól, jóval szegényebb, mint Franciaország többi része. Évtizedek óta küzdenek a bandák közti erőszakos leszámolásokkal és a társadalmi nyugtalansággal. A szigetlakók több mint háromnegyede a francia szegénységi küszöb alatt él, és az év elején fellépő vízhiány tovább növelte a feszültséget.

A ciklon vasárnap Mozambik északi részét is elérte, de az még egyelőre nem világos, hogy ott milyen károkat okozott. A NetBlocks internetfigyelő szerint a heves esőzések és erős szelek jelentős károkat okoztak az áramellátási és távközlési infrastruktúrában. A Comore-szigeteken a hatóságok arról számoltak be, hogy két ember könnyebben megsérült, 24 embernek el kellett hagynia az otthonát, és 21 ház teljesen megsemmisült.

Franciaország 1843-ban gyarmatosította Mayotte-ot, és 1904-ben annektálta a teljes szigetcsoportot, beleértve a Comore-szigeteket is. Az 1974-es népszavazáson a lakosság 95 százaléka a különválást támogatta, azonban Mayotte lakóinak 63 százaléka a francia fennhatóság fenntartása mellett szavazott.