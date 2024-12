- A mai baloldali pártokkal biztos a bukás

baloldal;TISZA Párt;2026;

2024-12-18 06:00:00 CET

Az ellenzéki médiában, így néhányan a Népszavában is amellett érvelnek, hogy a TISZA Pártnak tárgyalnia kellene az ellenzékkel, hogy együttesen, politikai szövetségben megnyerjék a 2026-os választásokat. Csak azt felejtik el, hogy az eddigi ellenzék súlyosan megbukott, delegitimálódott a saját korábbi támogatói körében, akik visítva menekülnek ezeknek a pártoknak a szavazótáborából és azok vezetői támogatási köréből. Ezért a velük való politikai szövetség a demokratikus törekvések, az új rendszerváltás biztos bukását jelentené a következő választáson.

Ezek a mostani baloldali pártok mint politikai szervezetek ódivatú, már réges-régen lejárt elméleteket zsolozsmáznak, és nem képesek az embereket megszólítani. Fogalmuk sincs a modern társadalomról és gazdaságról, az európai uniós politikai életről. Megrekedtek a XX. század elejének ipari társadalma és politikai szervezetei világában, és az „Orbán takarodj” közhelyén túl nincs érdemi mondandójuk a jelenlegi hazai válságban.

Egészen más kérdés a tágabb értelemben vett baloldali közélet résztvevőnek a megítélése, jóval túlmenően a hivatásos politikusok táborán. A baloldali politikusok között voltak-vannak tehetséges és aktív politikai szereplők is, de azok is elszürkültek az unalomba fulladt pártokban.

Nem lehet a Tisza Párttól elvárni, hogy velük külön-külön hosszú vitát folytasson az együttműködésről. Többen közülük már magukról is elindultak a közeledés és tárgyalás felé, egy év múlva ez a kérdés nyilvánvalóan országos szinten, az egyéni képviselőjelöltek kiválasztásánál pedig egyéni viszonylatban is vissza fog térni. De csak egyéni szinten és nem a pártokén, hiszen láttuk már a 2024-es választások idején is, hogy sikeres baloldali politikusok a korábbi pártjuk megnevezése nélkül indultak a választáson, mert joggal nem akarták annak kudarcát és növekvő népszerűtlenségét vállalni.

Ugyanez lesz a helyzet 2026-ban az óbaloldalinak nevezett pártokkal, amelyeket már nem lehet vállalni, mert a velük való szövetség bármiféle kompromisszumos megállapodás formájában csak a biztos bukáshoz vezet. Hiszen a múltba szakadt pártokkal való szövetség a lakosság széles tömegei előtt delegitimálja őket, az elmúlt hosszú évtized ellenzéki kudarcaira emlékeztet minden szavazót.

A hazai baloldalnak új pártokra, teljes megújulásra és generációváltásra, összefoglalóan európaizálódásra van szüksége a 2026-os választások után.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.