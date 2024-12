- Évekig kínozták brutálisan lányukat, most életfogytiglant kaptak a szadista szülők

18+;Nagy-Britannia;életfogytiglan;szadista;

2024-12-18 08:06:00 CET

Különös kegyetlenséggel elkövetett, a tízéves Sara Sharif halálával végződött kínzási ügy végére tett pontot kedden az angliai és walesi Központi Büntetőbíróság, amikor John Cavanagh bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a kislány édesapját, a 42 éves Urfan Sharifot és mostohaanyját, a 30 éves Beinash Batoolt. Előbbi legalább 40, utóbbi 33 évet tölt rácsok mögött, mielőtt szabadlábra helyezésük egyáltalán szóba jöhet. Minimum 16 évet kapott Sharif öccse, a 29 éves Faisal Malik, aki egy fedél alatt élt a többgyermekes családdal, de a legcsekélyebb erőfeszítést sem tette Sara megkímélése érdekében.

Sara múlt év augusztus 8-án vesztette életét. Holttestét két nappal később találta meg a rendőrség egy emeletes ágyban a délkelet-angliai Wokingban. Az információ az addigra hazájukba, Pakisztánba menekült édesapjától, Urfan Shariftól érkezett, aki könnyek között vallotta be, hogy megölte a lányát. Mint állította, legálisan, de túl gyakran verte meg, mert "csintalan" volt. Ugyanezt a beismerést egy háromoldalas, kézzel írott levélben is megismételte, hozzátéve: "Love You Sara". Sharif és szűk családja a pakisztáni rokonság nyomására tért vissza Nagy-Britanniába.

E "szeretet bizonyítékaként" Sara teste sokéves, szisztematikus kínzás nyomait viselte. A legalább 70 sérülése közé 25 törés tartozott, de a szülők nem riadtak vissza attól sem, hogy vasalóval égessék meg, leforrázzák a kezét, kékre-zöldre verjék, koponyáján súlyos bevérzéseket okozzanak. A szomszédok és egykori iskolája szerint az élénk, okos, ígéretesen éneklő és táncoló kislányt éheztették, akár napokra is a falhoz kötözték, csak a hátán tíz törést regisztráltak a boncolás során. Sara édesanyja, Olga Domin - aki Urfant hozzásegítette a munkavállalási engedélyéhez és brit állampolgárságához - a büntetés kiszabása előtt az ügyész által felolvasott állásfoglalásában hangoztatta, hogy "mind a mai napig nem tudja megérteni, hogy lehet valaki ennyire szadista". (Domintól Sharif hazudozása miatt vették el lánya felügyeletének jogát.)

Amiért az emberi kegyetlenségnek ez a kétségbeejtő megnyilvánulása - az elkövetők súlyos megbüntetésén kívül - sem múlhat el nyomtalanul, az a szociális ellátás által elkövetett mulasztások hosszú, a nyomozás során felszínre került sorozata. A hatóságok legalább 15 alkalmat mulasztottak el, hogy megkíméljék Sarát apja kegyetlenkedésétől. Ráadásul az ítélethirdetéssel egyidőben jelent meg egy, a gyermekvédelmi gyakorlatot áttekintő vizsgálat eredménye, mely szerint 2023 március és 2024 márciusaközött 485 gyermek halt meg, vagy esett áldozatául a szociális ellátás hiányosságainak. A lakhely szerint illetékes Surrey megye önkormányzata már Sara születése előtt tudott Urfan Sharif veszélyességéről, ezért születése után védelem alá helyezte a kislányt, de azok, akikre rábízták, nem foglalkoztak vele. 2019-ben, hatévesként, Sara annak ellenére került Urfan apai felügyelete alá, hogy addigra három különböző nő tett ellene feljelentést testi bántalmazás miatt, de gyanúba keveredett Sara testvéreivel szembeni fizikai erőszak miatt is. Amikor Sara arca néhány hónappal a halála előtt súlyos verések nyomait mutatták, hidzsábot viselve küldték az iskolába. A gyanút fogott tanárai feljelentést tettek a tanács szociális osztályán, de az ügyet érthetetlen módon hat nappal később lezárták. A szülők ezt követően magántanulóvá tették át a kislányt, ezzel véglegesen elrejtve őt.