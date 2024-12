migráció;képgaléria;

2024-12-18 06:00:00 CET

Megélhetést kereső magyarok százezrei találtak otthonra a világban a századfordulón, Trianon is kivándorlási hullámot indított, ahogy a náci népirtás, az 56-os szovjet megszállás és a gulyáskommunizmus is. Az uniós tagság után is tömegek indultak Nyugatra, az Orbán-rezsim sem a maradást erőlteti a rendszer ellenzői számára.

December 18-án, az emigránsok nemzetközi napján az emberiség sokszínűségét ünnepli a világ: 1990-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ a bevándorlók jogairól szóló határozatot. A 21. században egyre többen hagyják el szülőföldjüket, a Föld lakosságának két százaléka él valahol emigránsként. Európa és az USA számára nemcsak humanitárius erőpróba ez, a szélsőjobboldal, s vele a kétszínűség is aggasztóan erősödik az érkező tömegek miatt.