- Domokos Dominika versei

karácsony;ünnep;versek;

2024-12-21 06:32:00 CET

benedictio mesae

a falon vajúdik a szent,

keresi a nyomát az irtásnak,

ami porba dönti a nihilizmust

és mentén virágzik a korpusz.

csirkedisznópulyka

látja, ahogy hullahegy előtt

imádkozik az utolsó is.

goyafehérujjak egymásba borulnak,

krisztussal kívánnak barátkozni.

körben ülnek.

bőrsarkak dőlnek az asztallábnak,

a könyökök peckesen tartják a törzset.

vacsoraidő.

habzik a száj,

a máj dőzsölni készül a halászlé után.

a gyomor emészt,

a falongubbasztó pedig

kulcslyukon át akar majd távozni,

miután a család ajándékozott

és kihűlésre ítélik a villanykörtét.

ki nevet a végén?

herkulesképű anya

vetkőzteti a gyerekét.

ma este csinosabb pizsamába bújtatja.

az apa csak szemlél, nem nevel.

a gyerek izgága és hangos,

kulcscsontja az az alsó margó,

aminél lejjebb olyanfehér,

amit csak orvos, szülő ismer.

ha köhög,

az anyja balzsammal keni be a mellkasát,

mint a kopasztott tyúkét zsírral,

ami asztalra kerül.

a ház fekélyben úszik,

gennysárgák az ablakok.

az anya óriásnak képzeli magát,

aki megenné a gyerekeit is,

de úgy, hogy nekik ne fájjon.

torkán akad a szoba,

mikor le akarja nyelni.

bútortérdű és mereven jár,

fogócskázik az aprótermettel,

aki apára ütött és most kuncog.

nem akarja a csinosabb pizsamát. szúr.

az apa csak nézi, nem neveli.

az anya szatyorlaza tokája megremeg,

amikor utánakiabál.

ő már látja a játék végét.

közel a negyvenhez

bömböl az öle. onnan

pongyola gyermek akarna

majd megszületni.

egyszer.

nem ez lesz az ajándék.

idén se.

lombik a méhe, amibe pakolnak.

mocorog benne a vizelési inger,

mint lisztkukac a doboz alján,

de nem ürít.

hagyja, hogy az érzet

zizegjen az alhasban,

mint a képernyőhibás tévé.

nőjön benne, mint egy daganat.

romba döntő sejtdegeneráció,

tiporlóbitang.

kimagozza az érzéseit,

és arra jut,

magány dorbézol benne

a szeretetünnepekor is.

csobog benne a sárga lé,

feszül a hólyagja, tágul,

de már nem bírja tovább.

elernyed, mint egy zacskó.

emlékezik. utóbizsereg.

egyedülünnepel.