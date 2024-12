- „Ők jelképezik mindazt, amit a szabadság fogalma alatt értünk”

Venezuela;Szaharov-díj;2024;María Corina Machado;Edmundo González Urrutia;

2024-12-18 10:44:00 CET

María Corina Machadót a venezuelai ellenzék, az Egység Demokratikus Platform elnökjelöltjévé választották 2023-ban, ám később a rezsim által ellenőrzött Nemzeti Választási Tanács kizárta. A helyére lépő Edmundo González Urrutia diplomata és politikus megnyerte ugyan a júliusi elnökválasztást, ám a venezuelai kormány nem tette közzé az elnökválasztás hivatalos eredményét: a jelenleg regnáló Nicolás Maduro kikiáltott győzelmét, ő pedig szeptemberben elhagyta szülőföldjét, miután elfogatóparancsot adtak ki ellene, s később Spanyolországban kapott menedékjogot.

Roberta Metsola az EP elnöke az átadást megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a két díjazott jelképezi mindazt, amit a szabadság fogalma alatt értünk, az európai uniónak pedig kötelessége kiállni azokért az elvekért, amelyeket ők képviselnek. A jelenlévő Edmundo González Urrutia pedig azt üzente: a Szaharov-díj nemcsak személyes elismerés számukra, hanem annak a több millió venezuelainak is szól, akik tovább harcolnak az ország valódi függetlenségéért. A jelenleg is bujkáló Marina Corina Machado a díjátadó előtt szervezett sajtótájékoztatón internetes bejelentkezésében arról beszélt: Venezuelában elkezdődött a változás, több mint egymillió aktivistájuk, s a többség az ellenzéki erőket támogatja. Hozzátette: Maduro hatalma pedig véges, mert immár nemcsak a világban szigetelődött el, de a saját országában is.

Az EP-képviselők többségének állásfoglalása szerint a megfigyelők egyértelművé tették: a venezuelai elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi normáknak. A képviselők elismerték Edmundo González Urrutiát az ország törvényes, demokratikusan megválasztott elnökének, María Corina Machadót pedig a demokratikus erők vezetőjének, s egyben elítélték a választási csalást, s az emberi jogok súlyos megsértését. Venezuelában a választásokat követő tüntetéseken több ezer embert tartóztattak le, s egyes jelentések szerint több mint húsz ember meghalt.