nemzeti konzultáció;

2024-12-19 06:00:00 CET

Első pont: aki ül, kapaszkodjon meg valami bivalyerős fotelkarfában, tölgyet vagy diót javaslunk (csapolva, nem csavarozva), az éger és a fenyő a könnyed skandináv demokráciák luxusa. Aki viszont áll, az választhat: erre a kis időre már nem ül le, és választ egy országot, ahol nem birkavesével igyekeznek megelőzni a földrengést, vagy mégis leül, és akkor viszont egyrészt magára vessen, másrészt számára is életbe lép az 1. pont.

Akkor uccu neki: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Nemzeti Bohócakadémia, nagydoktori fokozat) röhögés nélkül, térdét nem csapkodva, hátán nem fetrengve bejelentette a „nemzeti” „konzultáció” előzetes eredményét. Eszerint a magyarok 96 százaléka egyetért egy új, kiszámítható béremelési programmal. A régi, kiszámíthatatlanról nem ejtett szót a vakítóan világló géniusz, de feltételezzük, hogy miután tizennégy év kétharmados kormányzás után sem vált be, egy kövér tender nyertese kikukázza valahol. Továbbá azt is belevágta a mit sem sejtő magyarok szemébe a Fidesz szellemi totemoszlopa, hogy a magyar emberek egyértelműen egy önálló, szuverén gazdaságpolitikát szeretnének, és nem akarnak részt venni Brüsszel gazdasági hidegháborújában. A magyar embereknek hely és elemi őszinteség hiányában nem részletezték a „szuverén” gazdaságpolitika lényegét, miszerint a külön utas Orbán-klán így akar eltérni az EU 26-ok (csak a Fidesz megy a forgalommal szemben) megtámadottat segítő politikájától, vagyis Orbán továbbra gázt akar vásárolni Putyintól (ezzel is támogatva a Kárpátaljára is hulló bombák és drónok szakadatlan gyártását).

Nemzeti Bónuszkérdés: Akar ön olyan családban élni, ahol a Pádre aranyrudakra írt kérdésekkel szavaztatja meg az orgazdasági semlegességről, miszerint neki joga van bármelyik becsületsüllyesztőben berúgni, és bármit eladhat a fizetéskor. Vagy nem akar.