2024-12-18 13:39:00 CET

Őrizetbe vettek az orosz hatóságok egy üzbég férfit, aki állítólag bevallotta, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasítására helyezte működésbe azt a pokolgépet, amely megölt egy magas rangú moszkvai parancsnokot - írja a Reuters.

Mint arról korábban mi is hírt adtunk róla, egy moszkvai lakóháznál történt robbantásban kedd hajnalban életét vesztette Igor Kirillov altábornagy, az orosz hadsereg sugár-, vegyi és biológiai védelmi csapatainak főnöke és egyik asszisztense, Ilja Polikarpov. Az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint a pokolgépet az elkövetők a Rjazanszkij sugárúton lévő lakóház bejárata mellett leállított elektromos rollerben helyezték el. Az SZBU később azt állította, hogy ők állnak a merénylet mögött.

Kirillov a legmagasabb rangú orosz katonatiszt, akivel Ukrajnának sikerült végeznie orosz területen. Az orosz Nyomozó Bizottság szerdán közleményt adott ki, amelyben arról számoltak be, hogy egy meg nem nevezett gyanúsított azt állította, azért érkezett Moszkvába, hogy az ukrán hírszerző szolgálat számára teljesítsen megbízást.

A Baza hírportál – amelyről ismert, hogy kapcsolatban áll orosz bűnüldözési forrásokkal – közzétett egy videót, amelyen a gyanúsított egy furgonban ülve beszéli el a történteket. A télikabátot viselő illető a felvételen azt állítja, hogy az ukrán titkosszolgálatok utasítására érkezett Moszkvába. Beszerzett egy elektromos rollert, és kapott egy rögtönzött robbanószerkezetet, amelyet a megbízás teljesítéséhez használt. Elmondása szerint a bombát azon a járművön helyezte el, amely Kirillov lakóháza előtt állt és akkor helyezte működésbe, amikor az altábornagy elhagyta az épületet. Azt mondja, hogy Ukrajna 100 ezer dollárt és egy európai országban való tartózkodást ajánlott fel neki a megbízás teljesítéséért. A nyomozók közölték, hogy más érintetteket is azonosítottak. A Kommerszant című napilap arról számolt be, hogy egy másik gyanúsítottat is őrizetbe vettek az ügy kapcsán.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Moszkva az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) december 20-i ülésén napirendjére tűzi a merényletet. Egyben jelezte, mindenkit felkutatnak és megbüntetnek, aki részt vett a gyilkosságban, mivel Moszkvát nem lehet megfélemlíteni. Egyben jelezte, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a fő haszonélvezője az úgynevezett „kijevi terrorizmusnak”.

Az amerikai külügyminisztérium kedden azt állította, hogy Washingtonnak semmi köze nincs a gyilkossághoz, és arról előzetesen sem tudott. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője úgy nyilatkozott, hogy Kirillov „illegális inváziót propagált, szenvedést és halált kényszerített az ukrán népre.” Vlagyimir Putyin orosz elnök nem kommentálta a merényletet. Megtette ezt helyette elődje, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Dmitrij Medvegyev most kivételesen nem fenyegette meg a világot nukleáris apokalipszissel, helyette inkább élesen bírálta a Times című brit napilap vezércikkét, amely a gyilkosságot „egy fenyegetett nemzet jogos védelmi aktusának” nevezte. A politikus logikája szerint ez azt jelenti, hogy az Ukrajnának katonai segítséget nyújtó nyugati tisztviselők legitim célpontokká válhatnának Oroszország számára.