- Az MCC megvette az Inforádió háromnegyed részét, azt ígérik, továbbra is a „tárgyilagosság szerethető” mottó jegyében dolgoznak

InfoRádió; NER;Mathias Corvinus Collegium;

2024-12-18 18:17:00 CET

Stratégiai partnerség és tulajdonosi kapcsolat jön létre a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Inforádió Kft. között - derül ki az MCC által szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményből.

A közlés szerint az eddig is számos területen együttműködő két szervezet 2025. január 1-jétől szorosabbá fűzi kapcsolatait, az MCC ugyanis 75 százalékos tulajdonrészt szerez az Inforádióban. A fennmaradó 25 százalékos tulajdonrész Módos Mártonnál, az Inforádió alapítójánál és vezetőjénél marad, aki továbbra is betölti a főszerkesztői és ügyvezetői szerepet. Az Inforádió szakmai filozófiája nem változik, továbbra is a „Tárgyilagosság szerethető” mottó jegyében, változatlan csapat készíti a hírrádiót és a hírportált egyaránt - ígérték.

Szalai Zoltán, az Orbán Balázshoz köthető káderképző főigazgatója azt mondta, „a média világa komoly átalakuláson megy keresztül: a hagyományos FM-rádiós és internetes hírtartalmak mellett egyre nagyobb szerep jut a közösségi médiának, a podcastoknak és a videótartalmaknak. Az Inforádió 24 éves szakmai tapasztalata és elismertsége, illetve az MCC stabil háttere együtt új fejezetet nyit a magyar médiapiacon”. Hozzátette, a Collegium intézetei, szakmai műhelyei és hallgatói ezzel a lépéssel olyan platformot kapnak, amely hitelesen és szerinte széles körben tudja bemutatni munkájuk eredményeit.

A főigazgató hangsúlyozta, hogy a „tárgyilagosság szerethető” mottóval jelképezett professzionális megközelítés megőrzése kiemelten fontos marad, így az Inforádió által képviselt folyamatosságot, stabilitást és hitelességet kiemelt értéknek tartják. Elmondta azt is, hogy építeni akarnak az Inforádió elismert szakmai értékeire, amelyek – többek között – Pulitzer-emlékdíjat és Prima Primissima-díjat hoztak a rádiónak.

Módos Márton, az Inforádió főszerkesztője az együttműködés kapcsán azt mondta, „nem véletlen, hogy az Inforádió huszonnégy év után is egy oktatási intézménnyel működik együtt, hiszen a médium alapítója maga is egy felsőoktatási intézmény, a Budapesti Kommunikációs Főiskola (ma Metropolitan Egyetem) volt.” A rádió vezetője úgy folytatta, „ez az új partnerség ismét rengeteg új lehetőséget nyit meg, nemcsak az audio és internetes tartalmak terén, hanem a közösségi médiában is, ahol a fiatal nemzedék aktív bevonása különösen fontos.”