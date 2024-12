születésnap;Koltai Róbert;Jordán Tamás;Pinceszínház;

2024-12-19 14:00:00 CET

Jó barátok, pályatársak, egyek a színpad, a játék és az élet iránti múlhatatlan szenvedélyben. Nem is értjük, hogyan lehetnek már túl a nyolcadik ikszen. Ez csak valami tévedés lehet! Koltai Róbert és Jordán Tamás az idő múlásáról is szót ejt az új pinceszínházi estjén.

Az idő azonban leginkább csak azért kerül szóba, merthogy az elmúlt évtizedekben olykor nemcsak egymásra figyelve, párhuzamosan, hanem egy társulatnál is töltötték a pályájukat. Ezekről az előadásokról, szerepekről is szót ejtenek új estjükön, amelynek első előadásán Koltai születésnapját ünnepelték, hogy januárban Jordán is élvezhesse hasonló aktualitással a közönség szeretetét.