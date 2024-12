- Orbán Viktor arra célzott, hogy egy lengyel állampolgár politikai menedékjogot kaphat Magyarországon

Lengyelország;Orbán Viktor;politikai menedékjog;PiS;

2024-12-19 15:08:00 CET

Rövidesen politikai menedékjogot kaphat Magyarországon egy lengyel állampolgár - erről írt a Telex több, egymástól független forrásra hivatkozva, amelyek szerint Orbán Viktor erre tett egy célzást a Széll Kálmán Alapítvány évzáró vacsoráján.

A zártkörű, nem nyilvános esemény december 10-én este volt a Kempinski Hotelben. Az eseményen jellemzően gazdasági vezetők, üzletemberek, valamint a kulturális élet szereplői szoktak részt venni. A lap úgy tudja, Orbán Viktor most is sokat beszélt az Orbán Balázs politikai igazgató nevéhez kötődő „konnektivitás” stratégiájáról, a „gazdasági semlegesség” szükségességéről és azt is állította, hogy lesz pénz 2025-ben, csak épp azt nem árulta el, hogy honnan.

Az eseményen Lengyelországot bírálva a miniszterelnök állítólag arról beszélt, hogy rövidesen (az egyik jelenlévő visszaemlékezése szerint az „egy-két napon belül” szófordulatot használta) politikai menedékjogot kaphat egy lengyel állampolgár Magyarországon. Hogy pontosan kiről van szó, azt Orbán Viktor nem említette, ám - mint azt a Telex megjegyzi - mindez egybecseng azzal, hogy a kormánypárti Mandinernek adott interjúban Orbán Viktor ugyancsak kitért a lengyel-magyar viszonyra, amikor pedig a Mandimner újságírója „lengyel politikai menekültekről” kezdett fantáziálni, a miniszterelnök kijelentette: – Mindenkinek menedéket nyújtunk, akit politikai üldözés ér a hazájában.

Az tehát egyelőre nem világos, hogy pontosan kiről van szó, de a Telex egy lengyel-magyar kapcsolatokat ismerő forrása szerint Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettesről, a Jarosław Kaczyński-féle Jog és Igazságosság (PiS) képviselőjének például lenne oka segítséget kérni Magyarországon, mivel a lengyel ügyészség szervezett szervezett bűnözéssel vádolja, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) pedig október 2-án felfüggesztette a mentelmi jogát is. A vád szerint összesen több mint 10 milliárd forintnak megfelelő lengyel közpénzt használtak fel törvénytelenül egy olyan igazságügyi alapból, amelyből többek közt a tárca alá tartozó szervek az izraeli Pegasus kémszoftvert is megvásárolták. Júliusban Marcin Romanowskit egy ízben már őrizetbe is vették, aztán elengedték, mivel akkor még mentelmi jogot élvezett.

Még októberben lapunk is beszámolt arról, hogy Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettes Magyarországon tartózkodik. A 2023-as lengyelországi parlamenti választáson elbukott Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) vezette koalíció egyik kisebb pártjának, a Szuverén Lengyelországnak a politikusát júliusban 11 bűncselekménnyel gyanúsították meg az ügyészek, akik szerint az állami vagyonban „nagymértékű kárt okozó szervezett bűnözői csoportban” vett részt. A volt miniszterhelyettest, a varsói igazságügyi tárca egykori második emberét ugyan pár nap után elengedték, de a vizsgálat nem zárult le. Az ezt követő ügyészségi idézésnek nem tett eleget. Hogy jelenleg Marcin Romanowski hol van, azt nem tudni, de felmerült, hogy visszautazhatott Lengyelországba.

A témában a lap kereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a budapesti lengyel nagykövetséget is, de egyik helyről sem kapott választ. A VSquare közvetítésével a varsói kormányt is megkereste. Arra a kérdésre, hogy Marcin Romanowski kapott-e menedékjogot Magyarországon, egy magas rangú lengyel kormányzati forrás azt válaszolta, hogy sem a lengyel rendőrségnek, sem az ügyészségnek nincs ilyen információja.

Korábban is megesett már, hogy lengyel populista érkezett politikai menedékért Magyarországra. Az Orlen lengyel olajtársaság volt vezetője, Daniel Obajtek például egy Andrássy úti luxuslakásban húzta meg magát, arra várva, hogy az európai parlamenti választáson mandátumot szerezve mentelmi joghoz jusson. Tomasz Szmydt, egy, a PiS regnálása idején pozícióban lévő magas rangú bíró pedig Belaruszba menekült a letartóztatása elől, ahol Aljakdandr Lukasenka rezsimjétől kapott politikai menedékjogot.

A magyar-lengyel viszony mélyponton van azóta, hogy a 2023. október 15-i parlamenti választás nyomán a Donald Tusk jelenlegi miniszterelnök vezette pártszövetség, a KO fémjelezte széles PiS-ellenes koalíció jutott hatalomra. – A lengyelek a legszemforgatóbb, a legálságosabb politikát folytatják egész Európában – fakadt ki a PiS szövetségesének számító Orbán Viktor 2024. július 27-i tusnádfürdői beszédében.